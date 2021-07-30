環保署28日召開環評大會，全球晶圓代工龍頭台積電首座2奈米晶圓廠用地需求的新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫，順利通過最後一關，讓台積電2奈米吃下定心丸，台積電先前法說也說明，3奈米製程明年下半年量產，加上美國半導體巨頭英特爾宣布重返晶圓代工領域，讓南韓科技大廠三星電子面臨龐大壓力。

台積電於去年5月宣布，赴美國亞利桑那州興建12吋晶圓代工廠，並於今年開始動工，今年4月也把首批工程師送往台灣南科廠培訓，廠房土地也開始動工，預計2024年完工並量產，用以生產5奈米製程，第一期廠房月產能2萬片。台積電5奈米強效版今年量產，預計4奈米、3奈米量產，並沿用FinFET架構，維持成本優勢。

據韓媒《Business Korea》報導，業界人士指出，台積電5/7奈米製程量產規模已經超過三星電子，隨著台積電加緊腳步設置測試廠，確保2奈米製程良率維持在一定水準。

此外，英特爾今年上任的執行長基辛格（Pat Gelsinger）宣布推動IDM 2.0計畫，揚言擴大晶圓代工部門業務，甚至基辛格日前在媒體投書，希望美國將資源投入在會把先進技術留在美國的半導體企業，並在26日宣布，計畫在未來4年推出5個新世代晶片製程技術，並宣布將原本今年下半年推出10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，至於原先的7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等，至2025年前每年發表一代，誓言奪回半導體霸主寶座。

報導提到，三星雖然在3奈米製程導入GAA技術，並正在研發2奈米製程，但仍未敲定時間，預計2023年推出更先進的3奈米製程產品，今年5月也宣布將在美國投資170億美元，興建新的晶圓廠，但仍不見蹤影。

報導指出，儘管三星正在研發2奈米晶片，但上未敲定計畫。三星計畫在明年生產3奈米製程，並在2023年推出更先進的3奈米製程產品。三星在今年5月宣布將在美國投資170億美元，建新的晶圓廠，但三星至今仍未公佈確切地點。