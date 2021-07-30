為改善思覺失調症病人服藥順從性、協助穩定病情，中央健康保險署李伯璋署長今日宣布，「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」新增長效針劑注射獎勵措施，參與院所年度內每新增連續施打長效針劑個案1人，額外給予1000點至1500點獎勵，期待促進病人獲得連續性照護，強化社會安全網。

現行思覺失調症病人的臨床用藥方式，分為口服與注射藥物，但部分不規則就醫、抗拒使用口服藥物之病人，往往因病情控制不佳而有極高機率的再復發及再住院等情形發生。為改善病人生活品質，臨床上常藉由每2周、4周或12周一次施打長效針劑，減少病人口服藥物次數，不僅可達成長期穩定病情之目標，亦能降低再住院率。

健保署表示，本次思覺失調症方案新增長效針劑注射獎勵，已於2021年7月29日「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論通過，參與方案院所除可依現有品質指標表現獲得年度獎勵費用外，每新增照護1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案，可獲得1000點獎勵。

另考量院所在照顧非固定就醫及久未就醫病人相對需投入較多心力，也給予50％點數加成，每個案獎勵1500點。

健保署表示，治療思覺失調症病人除定期藥物使用外，還包含社會心理治療等介入措施，這次新增獎勵的目的，主要是希望用額外獎勵方式，鼓勵醫師針對不規則就醫或不規則服藥病人，施打長效針劑並鼓勵病人持續回診追蹤及服藥，讓高風險病人逐漸固定就醫，達到病情穩定，最終回歸正常生活。對全民健保來說，也能因精神病病人反覆住院次數的減少，降低後續醫療費用支出，達到醫療院所、病人及健保三贏的共好局面。