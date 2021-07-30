金門縣長楊鎮浯今天再度在李洋古寧頭老家，與鄉親一起替他集氣加油，連呼「太激動了! 」、「太爽了! 」（李金生攝）

楊鎮浯與鄉親期待李洋再接再厲，再為台灣添加一面金牌。（李金生攝）

李洋的伯父李開陣開心李洋殺進金牌戰。

金門縣長楊鎮浯。

東奧》「麟洋配」殺進金牌戰 金門鄉親：李洋有夠勇！

「麟洋配」殺進金牌戰 金門鄉親：李洋有夠勇!

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」今晚以直落2的絕對優勢拍下印尼對手阿山／塞提阿萬，一舉殺進金牌戰，寫下台灣羽球選手在奧運的最佳紀錄。金門縣長楊鎮浯今天再度在李洋古寧頭老家，與鄉親一起替他集氣加油，連呼「太激動了! 」、「太爽了! 」

楊鎮浯說，李洋一直與家鄉有很強的互動，未來縣府在古寧頭規畫的運動園區羽球館，將以李洋為主題外，也會由金酒公司研擬與李洋進一步合作，將雙方合作的資源回饋到金門體育界，很期待這位「金門之光」、「金門驕傲」可以再為台灣添加一面金牌。

昨天才與李洋父親李峻淯通電話，在鄉親此起彼落：「有夠讚!」、「爽啦!」歡呼聲中，期許李洋拿金牌回來配高粱的楊鎮浯，今晚再度前往古寧頭社區活動中心，與鄉親一起全程觀戰。

古寧頭鄉親看到金門子弟揚威奧運，開心表示這下不只要李洋拿金牌回來配高粱，而且還要配「陳年高粱」才夠力、有勁!

李洋與搭檔王齊麟以直落2拍下印尼對手闖進金牌戰，依據「金門縣體育績優獎勵實施要點」，若拿到金牌至少可獲225萬元以上獎金，銀牌也有150萬元以上獎金。

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