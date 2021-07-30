台灣羽球天后戴資穎30日在奮戰三局後，成功擊敗泰國老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）晉級東奧女單四強，各外媒近期已分析3人的近況，包括戴資穎下一場面對的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），以及另2名晉級四強的中國大陸何冰嬌和陳雨菲。

戴資穎四強面對辛度將是一場「復仇戰」，因為她2016年里約奧運便是在16強輸給辛度；不過目前在國際賽事交手紀錄上，戴資穎以13勝5敗遙遙領先。印度媒體「The Bridge」指出，辛度近年狀況不佳，在今年1月的泰國公開賽上甚至首輪就遭到淘汰。

不過她的父親兼教練拉瑪納（Pusarla V. Ramana）強調，辛度已將身體狀態調整到最佳，體重從68.5公斤減為65.5公斤，不僅讓她的速度更快、更容易發揮攻擊優勢，也減輕了長期遭人詬病的體力問題。辛度在本次東奧賽事中發揮出色，目前所有比賽都以直落二拿下，包括八強對陣地主好手山口茜時以21比13、22比20獲勝。

另外兩名四強的對手陳雨菲和何冰嬌中，陳雨菲在交手紀錄上以3勝15敗大幅落後戴資穎，不過在兩人最近的4場較量中，雙方事實上以2勝2敗戰成平手；加上中國大陸隊近幾個月專注於閉門訓練，陳雨菲已許久未在國際賽場出現，較難判斷其狀況和戰術。陳雨菲30日在八強戰中以21比18、21比19擊敗南韓「天才少女」安洗瑩，從比賽。

何冰嬌則出現十分明顯的改變，其於奧運備戰期間減重達8公斤，速度和體力都明顯有所提升，使其突擊進攻更具威力，甚至在大陸隊內部6月底的奧運對抗賽中以2比1擊敗陳雨菲，30日則在八強戰中以13比21、21比13、21比14擊敗日本的3號種子奧原希望。不過陳雨菲和何冰嬌都是第一次參加奧運，關鍵時刻是否能穩定發揮仍是未知數。