東京奧運柔道男子81公斤級的比賽27日於日本武道館登場。該量級銀牌得主莫拉(Saeid Mollaei)其實是伊朗前柔道世界冠軍，最後卻代表蒙古在東奧拿下該國本屆首面銀牌。這一切要回到2019年世界柔道錦標賽，當時莫拉因政治因素被迫打假比賽，最終流亡異鄉。

據《德國之聲》報導，一心只想在頂尖運動員聚集的奧運大放異彩，莫拉為此努力多年，他的故事開始與結束於日本武道館。日本武道館是日本武術的精神聖地，特別是柔道。自柔道在1964年奧運會首次亮相以來，多少英雄好漢在此競折腰。

莫拉賽後表示，日本武道館在他心中是很特別的地方。「我想將銀牌獻給我自己、我家人與所有支持我的人」。莫拉雖然一路過關斬將直奔冠亞賽，最後卻未能如願擊敗在家鄉最知名的日本選手永瀬貴規，被一記足車擊敗，只能屈居亞軍。

※故意輸掉比賽的冠軍

日本武道館對莫拉而言再也熟悉不過，2019年世錦賽在此登場。身為2018年世錦賽冠軍，莫拉最終被迫故意在準決賽中鎩羽，而這場失敗將改變他命運。

當天稍早，莫拉的教練接到伊朗體育部副部長詹尼(Davar Zani)的電話，指示莫拉不可晉級，因為他可能會對上以色列選手穆基(Sagi Muki)。過去十幾年來，伊朗禁止選手與任何以色列對手比賽，因為德黑蘭不承認以色列是國家；但是不聽話的莫拉順利晉級。

就在準決賽前，伊朗大使館人員找上了莫拉，告訴他老家有國安局人員「拜訪」，如果他還不上道，不能保證老父老母的安全。聽聞消息後，莫拉泣不成聲，最後選擇敗給比利時選手卡斯（Matthias Casse），而迴避了與穆基的比賽。

莫拉表示，「我知道我應該勇敢，但我腦子裡閃過千百個問題，我和我家人會發生甚麼事？所以我順從命令」。最終2019年世錦賽81公斤級以下冠軍由穆基奪下。

※接受蒙古徵召的原因

莫拉相當君子的在IG上穆基道賀。在以色列，莫拉的體育精神贏得以色列民眾的歡呼。穆基也感動的回應，「謝謝你，莫拉！不管是作為選手還是一般人，你都是振奮人心的人」。然而，這個舉動觸怒了德黑蘭政權；此外，莫拉賽後向國際柔道總會公開內幕，國際柔道總會因此判處伊朗無限期禁賽。

雖然伊朗一再表示保證莫拉的安全，歡迎他回家；但是莫拉仍奔走德國尋求庇護。自此，奧運奪金夢徹底粉碎，因為伊朗再也不會提名他參賽。

最終，國際柔道總會支持莫拉重返奧運，並提出可以以難民身分或是代表他國出賽。當蒙古總統巴圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）提出為中亞國家出征的邀請時，莫拉慨然允諾「我將歸來並拿回屬於我的」。

※與以色列選手的友誼

2021年2月，莫拉前往以色列參加柔道大滿貫賽，成為1979年伊朗革命以來首位在以色列參加比賽的伊朗人。現在的莫拉持有蒙古護照，但伊朗法律規定無法放棄公民身分。儘管如此，他感到自在無比。「我很高興，我現在和一般運動員一樣，自由而無須考慮政治，單純是一位運動員」；更讓他開心的是，他現在可以毫無顧忌的和穆基一起訓練，兩人成為親密戰友。

莫拉的故事始於日本武道館，終於日本武道館。雖然他很想在東奧準決賽遇到穆基，彌補當年的遺憾；但可惜的是，穆基未能進入四強賽。莫拉表示，「經歷太多事情，也不能和家人團聚。但經過兩年的努力，我終於回到這裡，因為我從未好好道別這個地方」。