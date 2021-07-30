由《失樂園》日本影帝役所廣司主演新作《太陽出來之後》，描述一位在獄中度過13年人生後終於回歸社會的更生人三上正夫的故事，個性衝動但本性單純的他，在鐵窗外的自由世界努力生存，雖然處處碰壁，但也遇到許多願意幫助他的人，因而展開充滿笑料和溫暖卻也殘酷無奈的故事。

片中飾演電視製作人的影后長澤雅美，對於首度合作的資深前輩役所廣司表示：「我超緊張，拍攝時只想著要努力跟上大家，所以最後過程全忘了，只記得跟役所前輩及仲野太賀聊得很開心。」而役所廣司談及對長澤的印象則直呼：「本人真的很美！其中有一場她追著仲野的戲，穿著高跟鞋卻可以跑這麼快，實在太厲害了，整場戲都十分精采！」

該片由《漫長的藉口》才女導演西川美和改編自直木賞得獎小說《身分帳》，西川美和出道前便師從金棕櫚大導是枝裕和，其後的作品也承襲了師傅細膩而溫暖的風格，更獲得「是枝裕和接班人」的美譽。是枝裕和在看完後也讚道：「跟著役所廣司這樣獨一無二的演員，觀看這幽默又笨拙的男人的大半生，過程激勵人心也令人捧腹大笑，這部作品開啟了西川美和的新篇章。」西川導演也感謝恩師提攜，她說：「我從是枝導演身上學到，創作劇本就是一個著了魔、不斷重寫修改的過程。現在我們總是會互相閱讀對方的劇本，給予彼此最嚴厲的評論，但同時我們也是彼此最忠誠的同行夥伴。」