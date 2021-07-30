由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，顏值與實力共存、氣宇非凡的武道家「垂柳」即將於 8 月 1 日至 8 月 13 日起展開限時招募系列活動，限時招募回饋及熱血角色試煉也將同步展開。不僅如此，垂柳之魂神秘商店特賣、幸運抽牌等多元活動也將來襲，想獲得配件、升星及紋章補給券、紫色及橙色紋章任選箱等多款限量稀有獎勵，和帥氣武道家「垂柳」玩家們千萬別錯過此次入手最佳時機。

《一拳超人：最強之男》顏值與實力共存的武道家「垂柳」強悍技能首度釋出！

垂柳，深膚色、長髮飄逸、身穿全黑武術服的的開朗青年武道家。行事風格草率輕浮，不受約束，希望能逍遙自在愉快過日子。擁有相當好的才能天賦、武術不凡，且戰鬥實力不容小覷，可輕鬆擊敗A級英雄。

S級英雄 垂柳

聲優：松風雅也

系列：格鬥

陣營：武道家

定位：後排攻擊、蓄力增幅

技能：

普攻：升龍腿。對單體目標2連擊造成140%攻擊傷害，並使自身「堅韌」(吸收25%自身生命值的傷害)。

絕技：冥體飛踢。對後排每名敵人5連擊造成120%攻擊傷害，每層「蓄力」對擊中目標額外造成80%攻擊力的蓄力傷害。

被動：冥體拳。自身每獲得1次「堅韌」狀態可獲得1層「蓄力」，最高4層。永久提高處於「蓄力」狀態隊友20%的攻擊力。自身永久獲得40%非暴擊傷害免傷(減傷包括所有類型的傷害，該效果與「靈巧」僅生效一個)。

《一拳超人：最強之男》繁中版顏值與實力共存的武道家「垂柳」剽悍技能初亮相！

《一拳超人：最強之男》武道家「垂柳」限時招募專屬紀念活動強勢來襲！

【活動1】「垂柳」限時登錄

活動時間：2021.07.31 05:00 - 2021.08.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

天數 獎勵內容

第1天 限時招募券x1

第2天 升星補給券x1

第3天 限時招募券x1

第4天 升星補給券x1

第5天 限時招募券x1

第6天 升星補給券x1

第7天 限時招募券x2

【活動2】「垂柳」限時招募

活動時間：2021.08.01 05:00 - 2021.08.13 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR格鬥英雄「垂柳」。

【活動3】「垂柳」限時招募回饋

活動時間：2021.08.01 05:00 - 2021.08.13 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 英雄中級天賦包x20、英雄初級天賦包x20、金幣x5000

30 高級格鬥徽章x15、普通徽章隨機箱x5、金幣x5000

50 升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5000

80 英雄核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5000

120 英雄潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5000

150 垂柳碎片x5、垂柳之魂x1、金幣x5000

180 垂柳x1、垂柳之魂x2、金幣x5000

【活動4】「垂柳」角色試煉

活動時間：2021.08.01 05:00 - 2021.08.13 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 垂柳」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得垂柳 鑽石x30、大罐經驗飲料x50

垂柳界線突破達到紫色 專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50

垂柳限制解除達到3星 垂柳形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第1關 高級格鬥徽章x3、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第5關 金幣x50000、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第10關 垂柳碎片x3、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用垂柳上陣2次 擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用垂柳上陣3次 垂柳碎片x3、大罐經驗飲料x50

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》武道家「垂柳」限時招募專屬紀念活動8月1日起威猛出擊！

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