龍潭區農會30日舉辦110年全國優質東方美人茶評鑑比賽，龍潭區農會指出，由於上半年全台乾旱，導致茶菁產量銳減，來自全國各地參賽點數共350點，較往年減少約2、3成，但農會強調，雖然產量減少，但品質不變，比賽仍順利舉辦。

龍潭區農會表示，110年全國優質東方美人茶評鑑比賽，於29、30兩日在龍潭區農會5樓大禮堂舉行，由於上半年全台乾旱，導致茶菁產量銳減，來自全國各地參賽點數僅350點，雖減少約2、3成但品質不變，比賽依舊舉辦，並由茶業改良場專家根據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出包含特等獎的各項獎別。

農會表示，經過一連串評選，最終由銅鑼鄉茶農韓順雄摘下特等，順利於5年內第3次成為茶王，韓順雄強調，在考量地形與氣候變遷的狀況下須小心調整供水，且製茶時亦須將溫度、時間以及揉捻技巧納入考量，才能製出好茶。

東方美人茶為台灣特產，屬於重萎凋、重發酵的烏龍茶類製程，且近年來國內外喜愛喝茶的人口快速增加，特別是東方美人茶廣受民眾肯定與青睞，農會說明，為讓評鑑更具象徵性識別，特別規劃出茶葉分級包裝的制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，有了嚴格的把關，讓消費者買得安心喝的放心。