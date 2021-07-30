民進黨政府的疫苗政策飽受批評，前彰化縣長、國民黨主席參選人卓伯源在臉書發文表示，目前蔡政府的疫苗政策，出現三項嚴重錯誤：俄羅斯化、民粹化、商品化。他痛批，「蔡政府無視人民的哀鳴，持續在防疫上進行意識形態與政治操弄，我不僅無法苟同更是痛心至極。」

卓伯源指出，俄羅斯史普尼克疫苗是全世界第一支由政府核準的疫苗，但僅做二期試驗就上市，WHO及歐盟都未給認証，除了俄羅斯醫護不願接種外，更有高達68％以上的俄羅斯人民不願意施打該種疫苗，多數俄羅斯人認為這是政治力介入及政府好大喜功，而台灣目前的狀況一如俄羅斯。高端疫苗由蔡總統宣告上市日期開始，民進黨全黨上下開始護航，並引發一連串政治力介入及炒股的批評。俄羅斯疫苗政策錯誤，民進黨蔡政府應引以為戒，尊重科學嚴謹程序不難，千萬不可把高端疫苗變成了黑箱疫苗。

卓伯源進一步指出，民進黨蔡政府執政五年來一言堂治國，容不下不同的意見及聲音，今日對疫苗及防疫政策的批評，動輒以唱衰台灣、不愛台灣、中共同路人，來動用網軍側翼攻擊、抹黑抹紅，刻意打壓言論自由、新聞自由。如此行徑，就是讓台灣淪為專制獨裁，甚至比北韓還北韓！

卓伯源強調，疫苗是人民的救命丹，民進黨卻將高端疫苗當做商品，在網路意願登計調查時，故意運用消費行銷的定錨效應心理學，將AZ、莫德納、高端事先勾選好，來誤導民眾選擇，這完全是商品行銷的手法，而非以理性客觀的數據及科學程序爭取人民認同。

卓伯源認為，生命無價，國人信任政府，並把防疫重任交給政府，執政者就要擔起責任，把關好疫苗政策。