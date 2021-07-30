在國際化趨勢引領之下，雙語教育除了是國小、國中的教育方針之外，更是許多家長對家中學齡前寶寶的培養方式。因為經科學研究證實，在寶寶七個月前，都是世界公民，亦即人類天生就能分辨不同的語言，而在七個月之後便會開始專注於母語的學習。若能在5歲時讓小寶貝透過類母語的方式，進行雙語學習，則可以讓他們自然的體會到英文有趣之處，從而將第二語言內化，無形之中為小寶貝的未來添加許多競爭優勢。對學習語言而言，英語啟蒙是越早越好，家長們千萬不要將這項重責依賴安親班、雙語補習班，其實爸爸媽媽們才是真正掌握啟蒙鑰匙的人喔！只要透過「海底小縱隊學英文」APP，將可使家中小寶貝說出一口流利的英文，而父母也可以在旁陪讀、一同學習，增進親子感情。

跟著海底小縱隊一起學英文！

《海底小縱隊》是英國兒童電視節目，為銀色之門影視公司改編同名加拿大兒童書籍之作品。本作以海洋作為故事上演的舞台，融合了動作、探險、海洋生物科學課程以及學齡前團隊協作等內容。

動畫講述了八個可愛擬人化小動物組成的海底探險小隊的故事，以巴克隊長為領導核心，小隊集結了醫生、生物學家、攝像師、機械工程師等7名夥伴。他們是一群活躍在海底的小小冒險家，有著各自的愛好與獨特的特長，在團隊核心巴克隊長的帶領下向著未知的海域不斷探索前進。

自發性的學習，會讓整體效果事半功倍，而傳統的英語學習方式，只會造成小朋友的壓力，並無法讓小朋友輕鬆自然的培養學習的興趣。但現在，我們可以透過在台灣擁有高人氣的《海底小縱隊》，讓家中小寶貝主動的跟著心中偶像－巴克船長，一同來學習英文，體驗新語言的趣味。

高CP值的英文啟蒙教材

外語學習最重要的環節便是聽和說，因為掌握了聽力和口說能力，就可以進行溝通。而對家長而言，在陪伴、教導小朋友英語時，最大的難關將會是家長對自身的發音、口語不夠有自信。此時，《海底小縱隊學英文》發揮功效的時候了，這套教學APP，是專為2～8歲兒童EQ英文啟蒙的APP，透過手機科技和可愛的海底探險小隊，幫助學童打破學習英文的陌生感，同時它也是一套親子共用的教學APP，父母們在陪伴孩子學習時，也能帶領小朋友開口說英語，鼓勵小朋友勇敢開口說，在家中打造一個極佳的英語學習環境。

在軟體之中，會以小朋友感興趣的內容，例如：玩具、食物、動物…等，做為每一個課程的主題，課程內容並不是生硬的單字拼音、文法，取而代之的是反覆不斷的聽與說。北美外籍教師與海底小縱隊成員，會不斷針對課程單字重複的發音，加深學童的記憶力，同時讓學童試著錄音，說出課程單字或短句，再由AI互動系統判定發音是否正確。

課程結束後，可以透過評量來得知寶寶的學習成績。

除此之外，《海底小縱隊學英文》APP還提供社群服務，可以幫助家長和老師直接溝通、互相監督、共同進步，家長們針對寶貝學習的狀況或疑問，都可以在社群中得到解決，極大地提升了課程購買體驗。同時，家長們也可以透過社群功能，彼此分享育兒心得，讓整個教學過程與溝通，能更加的透明無障礙。

針對小朋友的年齡、程度，《海底小縱隊學英文》的課程有分齡分級的規劃，能幫助學齡前小朋友可以循序漸進的掌握英文，同時透過教學影片，還能強化父母和小朋友的互動，提升寶貝們的創造力、想像力，甚至是協助其良好生活習慣的養成。

除了學習英文外，此教材還能幫助小朋友品格養成。

防疫期間，小朋友的學習可是不能停，《海底小縱隊學英文》APP提供免費上課的福利，現在登入APP便可領取免費課程教材，同時上課還有禮品贈送。如此優惠好康的福音，家長們還等什麼呢？趕快下載《海底小縱隊學英文》APP，你將會發現家中小寶貝也有學習外語的天賦喔！

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