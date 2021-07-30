經濟部23日發布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，明確為開發業者劃出可開發的「綠燈區」，北方三島納入禁建的「高度敏感」區域，對此，新北市議員白珮茹指出，「漁民的怒吼聲音，讓政府不得不正視民意。」

北部海域是台灣近海主要漁獲來源！白珮茹說，民進黨政府2020年底公布離岸風電第三階段「區塊開發」，任由業者自選場址，德能集團一口氣計畫在北海岸離岸9公里至北方三島海域「圈地」3處海上風場，共近1000平方公里海域，將插滿520座巨型風機。

「漁場變風場！」攸關漁民生計的重大議題，白表示，去年12月在金萬舉辦首場地方說明會卻「靜悄悄」，不只漁民一頭霧水，連她身為民代都被矇在鼓裡，會前連忙邀新北市漁業處通知鄉親，到說明會當天，包括漁獲影響、航行安全以及對花瓶嶼候鳥生態影響，業者都答不出來，引發漁民憤怒。

慶幸在北基宜漁民反彈下，經濟部日前將該海域劃為北方三島漁場、海上電纜及南北通行航道的「紅燈區」，也就是說，根據「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，德能公司原在北海岸的「合儀」、「禾爾北」、「禾爾南」三座離岸風場，都屬高敏感海域，不應申請開發。

白珮茹說，並不反對再生綠能，民進黨花2兆發展離岸風電，強調政府「不用花1毛錢來蓋風場」，不過開發過程爭議不斷，令人憂心的是，相同經驗會不會再度複製北海岸，業者是否開發到一半，就說經費不足，引外商接手，到頭來國內綠能產業還是一場空。