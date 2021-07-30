前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良。（摘自許信良臉書）

作家蔡詩萍近日將出版《我父親。那麼老派，這麼多愛》一書，其中前民進黨主席許信良掛名推薦。蔡詩萍透露，80歲出頭的許信良要叫他父親一聲「二姐夫」，他是蔡詩萍的大舅子，在許信良頭髮還算多的時候，常到他們眷村的家。蔡詩萍也在書中提到「大舅無緣於他的總統夢，但跑他總統選舉的女主播卻嫁給了他外甥。」

蔡詩萍29日在臉書貼文表示，我們家族有個大人物許信良，叫他的父親一聲「二姐夫」。蔡詩萍說他從小對大舅許信良就印象深刻，尤其是在他頭髮還多的時候。許信良常到他們眷村的家，因為他是支持媽媽嫁給外省老爸的，所以全家都很歡迎他。

蔡詩萍接著表示，許信良是我們家族第一個上名校政大，也是第一個唸研究所、第一個出國留學、第一個從政當省議員...，太多的第一個，當我們的大舅可說不太容易，他總像是一個「有名的外頭的人」。

2008年總統大選，許信良支持民進黨候選人謝長廷，他的外甥蔡詩萍卻出任馬英九總部的發言人，甥舅兩人政治立場大不同。蔡詩萍表示，大舅許信良對他的影響，要在很多年之後，他才能理解，讀他書房裡的書，追蹤他反對運動的身影，陌生於他流亡美國的傳說，看他偷渡回台坐牢又成為國是會議的座上賓。終於在一次的總統大選裡，他們甥舅站在兩條不同陣營上。往事歷歷，許信良始終是他很尊敬的大舅。

網友表示，「80歲看起來很年輕耶！老當益壯。」、「我敬重的政治人物。現在的民進黨無人能及。」、「很感人，大時代的故事，我們無法遺忘，因為那是我們生命的過程，那些熟悉的身影和面容，仍會出現在我夢中。」