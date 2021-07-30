嘉義一名17歲少女遭到母親設局，與母親的盧姓男友等3人一同前往旅館，慘被母親的男友揉胸猥褻。一審，嘉義地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧男10月徒刑，經上訴二審，台南高分院駁回上訴，維持原判。可再上訴。

判決書指出，17歲少女於2018年間與母親、母親男友盧姓男子共同出遊，三人住在汽車旅館中，但少女的母親在酒精催化下不醒人事，不料，盧男竟突然向少女伸出魔爪，將手伸進少女衣中強行解開內衣，一邊搓揉少女的胸部，還說，「怎麼那麼大」。

少女趁隙逃離房間，在隔日返回位於嘉義的租屋處時，向母親告知遭盧男觸摸胸部，但母親的回應卻不以為然，少女還發現，母親曾與盧男互傳訊息說，「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」。

經少女質問母親後，母親才坦白，是因為太愛男友，才答應這麼做，女兒最終在其他家人的陪同下，赴警局向盧男提告。一審期間，盧男辯稱是被少女陷害，法官不採信其說詞，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判10月徒刑。案經盧男上訴，台南高分院28日認為原判無誤，駁回上訴，維持原判。可再上訴。

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