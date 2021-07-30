日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)，為迎接暑假到來，不僅將推出「琪愛兒(聖學祭)」的精選轉蛋，「戰鬥競技場和公主競技場SKIP功能」也即將於8月2日登場！此回慶祝3周年紀念好禮全面推出，邀請所有蘭德索爾的騎士們共同前來挑戰全新冒險！

活動一．角色交換Pt降低

在轉蛋進行角色交換時，所必要的角色交換Pt，將在8月1日16：00起由「300Pt」降低至「200Pt」。只需消耗「200Pt」即可讓「交換一覽」中的一名角色成為夥伴。邀請玩家們一同登入遊戲，更加輕鬆的獲得全新角色。

活動二．精選轉蛋 – 琪愛兒(聖學祭)

2021年8月1日16：00至8月9日15：59止，最新的角色「琪愛兒(聖學祭)」將於本回的精選轉蛋中登場，活動期間內只要在精選轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片！

【角色介紹：琪愛兒(聖學祭)】

精選轉蛋「琪愛兒(聖學祭)」華麗登場！

精選轉蛋「琪愛兒(聖學祭)」華麗登場！

活動三．獲取寶石的「蘭德索爾盃」

2021年8月1日05：00至8月15日04：59止，將舉辦「3rd Anniversary特別登入獎勵」，活動期間內只要登入遊戲，就可每日挑戰依照名次來獲得寶石的比賽「蘭德索爾盃」，同時完成「每日任務」時獲得的體力將變為2倍！

《公主連結R》3周年活動

活動四．歡慶3周年特別贈禮

2021年8月2日16：00至2022年8月2日15：59止，活動期間內只要登入遊戲就可獲得寶石3000個、女神的秘石×50、公主之心（碎片）×50、公主寶珠×50、瑪那×5000000、SKIP券×50、體力200×5、3周年紀念自訂主頁面與裝備等特別好禮；邀請玩家們一同在活動期間登入遊戲中，領取豐厚的免費獎勵吧！

《公主連結R》3周年特別贈禮登入送

活動五．新機制SKIP功能追加

為了歡慶3周年到來，推出新遊戲機制「戰鬥競技場和公主競技場SKIP功能」；在戰鬥競技場及公主競技場中，只要點擊戰鬥畫面上的SKIP按鈕，即可略過戰鬥。此外，也能夠由底部選單選擇［選單］，在［設定］中的「戰鬥」設定SKIP功能，便可在決定編組角色後立刻進行略過戰鬥。

《公主連結R》競技場新功能SKIP功能追加！

活動六．「特別角色交換券組合包」期間限定販售！

2021年8月2日16：00至8月12日15：59止，活動期間內於「寶石・其他購買」畫面中的特殊商店裡，將販售期間限定的「特別角色交換券組合包」。若購買「特別角色交換券組合包」可獲得「10連轉蛋券」以及一張能從特定角色中交換其他角色的「特別交換券」。此外，使用了「特別交換券」後，還能夠獲得該交換角色的記憶碎片100個。如此好康的期間限定組合包，大家千萬不要錯過囉！

《公主連結R》「特別角色交換券組合包」期間限定販售

活動七．特別劇情活動

官方預計於8月9日帶來特別的劇情活動，詳細的活動資訊將於8月6日公布，同時準備了多項好禮全面祭出。邀請所有騎士們前來挑戰專屬的活動劇情、在冒險旅途中大展身手！

活動八．專屬限定抽獎活動

官方將於8月9日16：00至8月25日23：59舉辦抽獎活動來歡慶《公主連結R》3周年，除了寶石回饋外、還有機會獲得最新的繁中版限定豪華實體特典，歡迎騎士們來參加活動贏取好禮！

活動九．3周年特別驚喜活動

為了歡慶3周年，官方預計於8月中旬為騎士們準備了驚喜活動內容，詳細的活動資訊將於日後公布。

更多關於《公主連結R》的3周年歡慶活動消息，敬請持續鎖定相關新聞消息與官方粉絲團動態資訊。