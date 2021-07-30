有「台版三上悠亞」、「國民初戀」稱號的女星林莎，讓專業車手也暈車！擁有性感身材與甜美外表的林莎首度跨足汽車領域，為TVBS全新網路節目《地球黃金線 網路版》擔任首集節目主考官。儘管因應疫情遠距錄影，林莎仍十足敬業在服裝上下足功夫，小露性感，看似對車子毫不熟悉的她卻讓3位參與節目的汽車達人舉雙手投降。

林莎出題考問專業車評Money錢毅、資深試車手Andy老爹、以及職業賽車手沈慧蘭一連串車類冷知識，像是BMW的正確唸法、最容易被鳥屎攻擊的汽車顏色、以及為什麼機車都是後輪中釘等，讓3位達人差點舉白旗。

隨後，林莎更以自己在計程車上發生的糗事出題，要3位達人猜猜哪個是自己真實發生的故事。她自曝一次在高雄搭乘計程車，快到家時要計程車司機左轉，不料駕駛一聽竟立刻轉動方向盤，整輛車就這樣摔進田裡，超糗的經驗讓3位汽車達人無不大喊實在誇張。

Money錢毅開玩笑說，首次看到林莎性感寫真集，「面相就是會摔進田裡的那種」，讓林莎連忙否認直呼亂講。林莎表示，後來只要晚間搭車經過此處，都不忘再三提醒司機「前面那邊是一個田，到前面，好，可以左轉了」。《地球黃金線 網路版》將從7月30日起，每周五中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚間9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。