西南氣流增強，氣象粉專「天氣風險」指出，周日到下周一（8月1日、2日）雨勢最劇，須嚴防致災性強降雨發生。（摘自天氣風險臉書）

西南風持續增強！中央氣象局表示，今（30日）中南部地區不定時出現陣雨或雷雨，午後各地也出現局部短暫雷陣雨，氣象局發布全台15縣市豪大雨特報。明（31日）受到西南氣流影響，下半天起中南部地區降雨情形會更顯著，南部地區易有豪雨以上等級降雨發生。氣象粉專「天氣風險」曝未來4日雨區指出，周日到下周一（8月1日、2日）雨勢最劇，須嚴防致災性強降雨發生。

氣象局指出，受到西南氣流影響，明天中南部地區降雨情況會更加明顯，下半天起雨勢越來越大，容易有大雨或豪雨發生，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，須特別留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，並做好防災；北部及東半部地區也有不定時的短暫降雨出現，但降雨仍以午後雷陣雨為主，有局部大雷雨機率。

氣象局20：40針對南高屏3縣市發布大雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨，今天新北市、花蓮縣及恆春半島已有豪雨發生，今晚至明日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

受西南風影響，今(30日)晚至明(31)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（氣象局）

明（31日）受到西南氣流影響，下半天起中南部地區降雨情形會更顯著，南部易有豪雨以上等級降雨發生。（氣象局提供）

明溫度方面，中南部地區雲多降雨機率高，高溫約28-33度，北部及東半部地區高溫依舊可達34、35度，雙北及花蓮縣縱谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分。由於西南風偏強，明台灣西半部、東南部及離島沿海空曠處及離島強陣風出現，海邊活動須注意安全。

「天氣風險」模擬未來四日降雨區域分布，於臉書發文提到，氣象預報單位很少會用「西南氣流」這詞，一旦出現就代表需特別留意，接下來中南部地區將出現大規模、持續性的降雨。

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粉專指出，目前台灣附近的西南風正在逐漸增強，從30日深夜開始，中南部的雨勢就會開始明顯加大，「周日至下周一（1、2日）」是雨勢最明顯的兩天，這2天務必留意致災性連續降雨，外出務必攜帶雨具，若聽到雷聲，應盡快進入室內躲避。