崔秀英在《如實陳述》中飾演四處奔波的苦命女警。（八大提供）

由張赫、「少女時代」崔秀英主演韓劇《如實陳述》，張赫在劇中飾演靠邏輯找線索並追蹤罪犯的側寫師，戲份幾乎都是以辦公室為主，「以往拍攝的作品大多數都有動作戲，這一部終於可以充分得到休息了」，張赫負責坐陣指揮，受命展開行動辦案的崔秀英，成了四處奔波的苦命女警，為此，張赫對崔秀英在戲裡馬不停蹄的跑來跑去深感敬佩，笑說：「我要求她去做很多事，就像是對她下指導棋，常對她說的就是『抓他』、『快跑』、『行動』、『回來吧』！」

張赫繼拍完《VOICE》後，時隔3年與該劇導演金尚勛再次攜手，接下《如實陳述》，導演金尚勛表示，《如實陳述》這部劇帶來的強度在於它像警匪劇、又像科幻劇，利用犯罪側寫和影像記憶來尋找罪犯。過去幾乎以動作戲為主的張赫，這次轉換演出方式，以文戲居多，他認為不是只有動作戲才能傳達情感或者發洩情緒，這次角色中他遭遇未婚妻受害，反而讓他投入更多的情感在演技呈現上，「戲裡儘管我行動能力有限，但和崔秀英、陳瑞妍合作對付罪犯是一大看點，我認為這破案方式很有趣。」

崔秀英談到拍攝現場看到張赫的表演，會激動到渾身起雞皮疙瘩，而她對自己的要求也是盡力做到最好。《如》劇開拍前，她接受長達4個月的動作戲訓練課程，甚至學習警察的站姿模樣，完全融入角色之中。但崔秀英坦言，她其實平時是個不怎麼跑步的人，因為劇情要求，她就竭盡所能、全力地跑，希望呈現出真實的速度感。

飾演崔秀英長官的陳瑞妍，戲外因懷孕生子休息了2年，以這部戲復出回到工作崗位。她為了貼近角色，造型打扮不僅中性，還刻意把臉弄成和男人一樣帶有粗曠感、甚至點上雀斑。崔秀英透露，她一看到陳瑞妍的臉，就會忍不住笑場，因為他們處理的都是嚴肅的案件，整部劇的基調也較陰暗，「但沒有想到大家這麼有趣，拍戲空檔陳瑞妍會經常大喊『讓我們走向幸福的世界吧！』」陳瑞妍笑稱，跟照顧孩子相比，片場真的就像是一個輕鬆的世界。該劇31日起，每週六晚間10點30分在八大綜合台首播。