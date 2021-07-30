今天是東京奧運開賽第七天，許多項目紛紛來到重頭好戲，其中射箭也不例外，南韓女子好手安山稍早在女子個人賽一路挺進至決賽，最後以5：5延長賽加射到10：8擊退俄羅斯好手歐西波娃(Elena Osipova)，摘下本屆個人第3面金牌，戰績非常可怕，不過她在國內卻引發了一些爭議。

她沒有想到在奧運獲得3面金牌，回國卻要面臨一場風暴，因為安山本次頂著一頭短髮出賽，這被韓國一些以男性為主的論壇質疑她是否支持「女權主義」，在整形和化妝流行的韓國，脫下內衣、不化妝、剪短髮，是部份女權主義者想表達自己觀點的做法。

7月24日在射箭混合團體金牌戰，南韓以5：3力壓荷蘭奪金，25日女子團體金牌戰則以6：0力壓俄羅斯拿下金牌，再加上稍早女子個人賽的金牌，安山本屆奧運3金到手，這樣的成績想必會受到國人歡迎，沒想到她卻要面對這樣的風波，而她被質疑支持女權主義的原因則有幾個。

其中包含她的髮型以及妝容，另外她就讀的是女校，還有喜歡上某個女子偶像團體，更有網友挖出她過去在社群的發文，認為她使用「厭男用語」，部份反女權主義的網友要求她道歉，不過還是有一些網友對她頂著一頭短髮表示支持，她自己在場上的成績也沒有因此受影響。

據《東亞日報》表示，南韓射箭協會電話一度被打爆，網友們竟要求協會出面，要安山道歉並還回金牌，但支持她的人則說這太過份，射箭協會網站上有許多網友表示，希望協會能好好保護選手，到今天上午為止，該網站類似留言超過3000則，安山社群帳號的最新評論也都是為她加油的！