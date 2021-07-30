由VALOFE代理全新Unreal 3引擎打造的第一人稱射擊遊戲《黑色小隊》，上線首週活躍用戶人數突破10萬、Steam全球下載量累積達1000萬次佳績，為感謝玩家熱烈支持，昨（29）日更新除了針對遊戲操作優化調整之外，也同步推出多項感恩回饋活動，助玩家在戰場一路過關斬將！

《黑色小隊》起初命名為《毒蛇部隊》，一開始的遊戲風格設定介於TPS與FPS之間，最終由研發團隊聚焦打造為正統FPS線上遊戲，而遊戲題材也從未來科幻轉變為現代軍事戰爭，並採用Unreal3引擎技術，打造華麗的遊戲畫面與視覺效果，同時還擁有多種遊戲模式及主題。

遊戲內目前提供四大類型的遊戲模式，分別為「人機對戰」、「自定義對戰」、「經典對戰」以及「大型對戰」，而每種模式又有不同分類，值得注意的是，「人機對戰」是以團體與電腦機器人對戰的特色玩法，玩家可以通過對戰磨練自己的槍法技術，還能與隊友培養默契。而在快速遊戲頻道中，遊戲模式包括【常規】多人遊戲、團隊競技8 VS 8、爆破5 VS 5、軍備競賽、武器大師、排位賽等多重內容，歡迎玩家盡情挑戰！

《黑色小隊》上線首週活躍用戶突破10萬 更新推出多項感恩回饋活動

為感謝玩家對《黑色小隊》熱愛，更新版本不僅針對遊戲操作便利化調整，同時也推出多項感恩回饋活動，即日起至8月19日，玩家每天可根據不同戰鬥時間領取金幣、夏季積分、勛章、硬幣等獎勵。此外，商店也帶來許多優惠道具，增添玩家戰力！