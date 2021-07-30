台中市長盧秀燕今晚至輕艇好手張筑涵家中拜訪，還透過視訊向張筑涵打氣致意。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

東京奧運備受全球矚目，代表中華隊出賽的台中市7名好手，已有6人分別完賽，市長盧秀燕30日晚上拜訪輕艇好手張筑涵、跨欄好手陳傑家人，還特別透過視訊向兩名選手致意，盛讚他們是台灣之光，期勉再登奧運殿堂。張筑涵在與盧秀燕視訊時說，正積極備戰即將到來的全國運動會，盼在下個賽事再創佳績。

東京奧運賽事進入第二周，代表中華隊征戰東奧出賽的台中市7名國手，已有6名分別完賽，盧秀燕今晚分別至輕艇好手張筑涵、奧運田徑跨欄好手陳傑家中拜訪，透過視訊向兩名選手打氣致意，也感謝選手父母辛勤栽培，讓選手登上世界最高舞台，成為台灣之光。

「挺進奧運國際舞台相當不易」，盧秀燕說，許多運動員都是在奧運這個最高殿堂外徘徊不得而入，張筑涵為台灣推動輕艇運動以來首位代表台灣出征奧運的選手，是萬中選一的優秀人才。

盧秀燕特別為張筑涵的張爸爸、張媽媽獻上鮮花致意，感謝他們辛勤栽培優秀運動選手，與正在進行居家檢疫的張筑涵視訊時，張筑涵說，正積極備戰即將到來的全國運動會，盼在下個賽事再創佳績。

隨後，盧秀燕到今日完賽的陳傑家中拜訪，上午代表我國田徑400公尺跨欄出賽的台中阿美族田徑好手陳傑，繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運後第三度踏上奧運殿堂挑戰。

盧秀燕親自向陳傑父母致謝，「三度叩關奧運已是對陳傑最大的肯定」，堅持努力的精神也將成為國人學習典範，期勉陳傑堅持不懈，繼續為台中爭取更好成績。

本身也有養毛小孩的盧秀燕，到陳傑家中，親切抱起陳傑的愛犬，與陳爸爸、陳媽媽經由視訊為陳傑加油打氣，也和陳爸爸、陳媽媽交換禮物，並佩戴起陳傑加油的特製口罩、收下陳傑專屬運動毛巾，允諾將繼續支持並推廣中市運動，成為選手們堅強後盾。

運動局長李昱叡表示，盧秀燕上任後積極推廣運動，除持續辦理各項田徑賽事，積極扎根田徑基層培訓，打造友善與良好的水域運動環境，致力打造台中「酷運動、酷城市」。

市府感謝代表台灣出賽的奧運好手張筑涵，每一槳都劃下了台灣奧運參賽史新頁，也感謝第三次參加奧運、多次代表台中在全國運動會連霸奪金的選手陳傑，期許他們未來能再接再厲，再創生涯巔峰。