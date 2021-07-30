台灣桌球天后戴資穎今(30日)在東京奧運8強賽對決泰國好手依瑟儂（R.Intanon），最終驚險過關闖進4強賽，離奪金目標更進一步，令全台灣人看了好感動，戴資穎也在IG感謝大家加油，同時在限時動態透露收到了台灣第一名模林志玲的感人禮物。

戴資穎擊敗依瑟儂闖進4強照，她稍早在IG感謝大家支持與關心，「謝謝大家的加油。麟洋太棒了，冠亞軍，明天再一起努力。」同時更在IG限時動態PO出林志玲所寫的親筆信，驚喜表示收到志玲姐姐送來的禮物。

戴資穎秀出志玲姐姐的暖心禮物。(取自戴資穎IG)

林志玲在信中暖心寫著，「頑強的意志，堅定的信念，沉穩的步伐。不負淚水和汗水負重而行，你們的精神是我們的驕傲！希望你們聽的到～我們愛的掌聲和感動的歡呼！不忘初心～你永遠是最棒的！」林志玲字字句句充滿的鼓勵與真誠，讓戴資穎看了也感動，親自PO文感謝志玲姐姐的加油。

台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚2年，感情恩愛，婚後更隨丈夫定居日本，但她不管婚前婚後一樣保持著關懷社會與幫助弱勢的初心，持續做公益活動。只是身為台南女兒的她，還是會想家，前陣子才在端午節PO出日本美食照，坦言想念台灣口味。