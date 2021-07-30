林國基預告2年內全面自服裝產業退休。（艾迪昇傳播提供）

疫情降為二級警戒，知名服裝設計師林國基受邀，將在家鄉雲林海口故事屋展出「林國基鈕扣創作畫展」，並在8月2日舉行開幕公益音樂會，幫家扶孩子籌募助學金。他這次二次展出鈕扣畫展，提前預告將在2年內全面自服裝領域退休，全心全意鑽進繪畫創作領域，他透露繪畫是一直以來的夢想，「國小開始，什麼都是最後一名，只有畫畫可以得獎，我不騙你，我素描可以畫得跟實物一模一樣」。

林國基從小有藝術夢，但迫於生計，畢業只能選擇當黑手。他回憶兒時可以為了畫畫廢寢忘食，有時到了凌晨1、2點才罷休，他說：「我當時唯一的專長就是畫畫，我常臨摹知名畫家的作品，畫完掛在牆上，隔壁鄰居看見還以為是買的。」國中畢業，他想報考美工科，卻被家人以「畫畫會餓死」勸阻，再加上家中沒有餘裕供他補習術科，只能順著家人念機械。

林國基出社會第一份工作是修車黑手，他按耐不住夢想就此消逝，在當黑手的過程，他思索未來3個人生選擇，當畫家、室內設計師，或是服裝設計師，「我當時評估，畫家通常過世才會出名，室內設計師養成要投資太多錢，服裝設計從助理就有薪水，升上設計師的時間比較快，所以就鐵了心要進服裝設計業」。他當時白天做黑手，晚上補習服裝設計，很快的他抓住機會，在一次全國性服裝設計比賽，他因為優異的繪畫技巧與設計感，投稿6張服裝設計作品全都得名，進而被相中進入服裝產業，展開30多年的設計人生。

他這次再開「林國基鈕扣創作畫展」，他說：「我雖然一直從事服裝設計，但心中仍藏著對畫畫的渴望，所以當我有了經濟基礎，我就開始收集繪畫作品。」他表示，已經計劃在2年內，從服裝產業退休，並全心全意投入繪畫創作，「雖然有點不捨，但我很期待之後以畫家的身分和大家見面」。「林國基鈕扣創作畫展」即日起至9月26日，於雲林台西海口故事屋展出，林國基說：「疫情太久了，希望大家來看展，解開大家身上一顆顆被綑綁住的枷鎖，自由自在呼吸、生活。」