中國大陸最新磁浮列車在青島下線試行後，其先進技術性能受德國媒體追捧，還引爆德國朝野政黨相互攻訐。德媒指出，磁浮列車技術是由德國引進中國，但現在卻被中國超越，其技術進展速度令人驚嘆。德國綠黨多年來不斷攻擊磁浮列車技術，現在才反過來要大力推動磁浮列車，必須對這項技術落後於大陸負起責任。

《法國國際廣播》(RFI)報導，最近德國綠黨呼籲要把磁浮列車打造為德國第一大交通工具，引來媒體的熱烈議論，德國朝野政黨也藉此相互攻訐。

德國N-TV新聞台指出，磁浮列車技術最初是由德國人帶到中國，2002年第一輛磁浮列車由德國西門子公司和蒂森克魯伯公司提供，在上海開始試運營，列車連接上海浦東機場和展覽中心。

但是現在，中國人建造了自己的磁浮列車，速度能達到每小時600公里，已經是全世界同類產品中速度最快的列車，這樣的發展令人嘆為觀止。

報導引述大陸國務院的聲明說，新下線的磁浮列車是「國家軌道交通發展的一項偉大成就」，目前列車下線後要經過幾年的測試，還要建造磁浮列車路線，預計第一列火車可能會在5到10年內投入使用。屆時從北京到上海之間的旅行時間就可以從大約5小時減少到大約2.5小時。

德媒《世界報》則表示，德國在野的綠黨現在聲稱要把磁浮列車打造成德國第一大交通工具。其實很久以前，德國本來可以發展出像中國現這種時速達600公里的磁浮列車，但是當時就是被綠黨所阻撓而未能持續發展。

該報批評說，綠黨阻止德國交通技術的發展，使磁浮列車在德國無用武之地。現在綠黨反過來在競選計畫中提出，要把工業投資集中在減碳與技術領先領域，投資於更強大的軌道運輸上。大陸已經開發時速高達600公里的磁浮列車，它是低碳的交通工具，能在可預見的未來達到飛機做不到的功能，這對綠黨來說是好消息。

不過，報導說，壞消息是這樣的列車不是德國自己生產的，它是來自中國青島，而事情本來不該如此的。1993年德國就有時速450公里的實驗磁浮列車，後來這些技術與車型銷往中國，中國又進一步發展出更高超的技術。當年綠黨一直反對並攻擊磁浮列車項目，以致於德國人從來沒有真正使用過，現在綠黨反悔了，又想要投入磁浮技術，卻已經落後中國一大截。