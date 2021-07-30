又傳出無證照的無良保母虐童事件，宜蘭縣沒有考取保母證照的曾姓女子，每個月收取2萬多元的保母費，卻沒有好好照顧受託的孩童，甚至還夥同許姓丈夫聯手虐童，將蘇姓小女同折磨到不成人形，甚至成了重度身心障礙患者，宜蘭地方法院法官30日審結，分別重判這段無良夫妻保母9年（曾女）及8年（許男）刑期，全案可上訴。

判決書中指出，並沒有考取證照的26歲曾姓保母及丈夫27歲的許姓丈夫，兩人從今年2月1日起受許姓女子之託，全日照顧年僅5歲的蘇姓幼女；不料曾女、許男兩夫妻見女童年幼可欺，竟在照顧蘇姓幼女期間，多次對女童殘忍施暴。

在2月1日至3月5日短短一個多月的時間內，虐童的惡行幾乎不曾中斷，不僅多次用「不求人」抓癢棒毆打女童的身體、用力拗折女童的手，大聲命令女童趴在地上，舔舐地板上的穢物、還要女童做出快速上跳的動作引以為樂，並且長時間讓女童挨餓。

許姓男子更是直接用腳踹踢、拿整捲垃圾袋或裝滿水的保特瓶，丟砸女童，拿不求人及塑膠管毆打女童身體，抓起女童雙腳倒立搖晃、旋轉，打巴掌、反扣女童雙手等，殘忍的行徑讓人髮指。

年幼的蘇姓女童不堪受到凌虐，想要掙扎逃脫，不料曾女竟按住女童的雙腳膝蓋，再由許男出手毆打女童，直到3月5日深夜11點多，許男徒手朝蘇姓女童頭部重毆，導致女童當場口吐白沫倒地不醒，兩人才趕緊將女童送到醫院救治，女童雖經搶救，但卻出現水腦症及意識改變等嚴重傷害，醫護人員同時發現女童全身滿是挫傷、瘀青等傷害，緊急通報相關單位，這對無良保母夫妻惡行這才曝光。