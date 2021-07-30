東京奧運羽球女單8強戰，戴資穎和好友兼勁敵、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)打了一場歷時67分鐘的3局大戰，最終以2比1局數險勝、晉級4強，持續刷新個人奧運最佳戰績，比賽中好幾次為了救球撲倒在地的小戴，只懊惱自己有顆界外球竟然還打，才讓自己摔得人仰馬翻。

第3 局戴資穎一次飛身撲救，球順利過網得分，漂亮的一分讓球迷激動不已，賽後小戴笑說：「那球其實當下我是很懊惱，自己前一拍的球應該是出界，但我猶豫後還是選擇打回去，才讓自己這麼狼狽，搞到摔來摔去救球。當下我也不敢肯定那球能得分，只知道我已經爬不起來了，如果對方把球回過來的話，我一定接不到。」其實這球最後依瑟儂也是因為小戴的回球落點巧妙，同樣得飛身搶救，只是球掛網未過。

賽後受訪時可以明顯看到戴資穎雙膝有著奮戰過後的痕跡，她笑說：「真的很痛，但我還是會努力去衝搶每一球。今天晚上回去就先好好休息，為明天與印度辛度(Pusarla Venkata Sindhu)儲備能量，她身材高大、殺球又強，希望自己可以擋住對方每一記殺球。」