中華隊桌球選手林昀儒力戰第七局7：11落敗無緣銅牌；副總統賴清德今晚在臉書表示，感謝林昀儒 ，台灣少年震撼國際桌壇！「你所帶給國人的激勵與感動，已經遠遠超過一場勝負，謝謝你榮耀了台灣」。

賴清德說，眼睛緊緊盯著小白球，生怕錯過一個瞬間，雙拳緊握、連呼吸換氣都暫時遺忘，心臟跟著乒乒乓乓的聲音，幾度變換頻率的狂跳，就是捨不得移開目光。

他說，昀儒打法靈動多變，長短發球的運用，搭配快慢球速進攻，佐以反手擰拍的必殺技，幾次的來回拉鋸，眼睛差點跟不上球的速度，讓人看得心跳加快、驚叫連連。

他說，整場的交戰相當精彩，昀儒善用接發球技術，展開速度上的優勢，將節奏掌握得很好，時而長球對決、時而短球交錯，落點、路線都非常刁鑽，好幾個驚險的攻勢，昀儒都穩穩守住也漂亮的回擊。

他指出，交纏到最後一局，面對曾獲世界盃冠軍的沙場老將，台灣的少年小將雖敗猶榮。

他表示，已經無法用言語形容此刻的感動，經過與世界級球王的纏鬥鏖戰，屬於昀儒的光芒，在國人的見證下耀眼綻放。相信久的未來，林昀儒 定能贏得一個又一個勝利的桂冠！「謝謝小林同學，謝謝你的奮戰不懈。好好休息，期待男子團體賽，繼續加油」！