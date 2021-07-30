東京奧運賽事如火如荼進行中，中華健兒也屢傳捷報，台灣羽球好手李洋和王齊麟，今（30日）在男雙4強賽中，擊敗世界排名第2的印尼組合，驚喜闖入金牌戰，創下台灣羽球在奧運史上最佳成績；賽後兩人雀躍在臉書發文慶祝，更驕傲地喊話「來自台灣」。

李洋和王齊麟在今日羽球男雙4強賽中，開賽後局勢雖然看似逆風，但兩人不疾不徐地抓住節奏，只花了28分鐘就以21比11和21比10，直落二拿下晉級金牌戰的資格；4強賽隊手是來自印尼的雙打名將，阿山（AHSAN Mohammad）和塞提阿萬（SETIAWAN Hendra），他們是世界排名第2的組合，因此能獲勝實屬不易。

在賽後李洋和王齊麟掩不住內心喜悅，紛紛在臉書更新動態，李洋對於自己來自金門、來自台灣感到驕傲，也不忘感謝球迷和觀眾的支持，表示會繼續努力，朝最後一個目標邁進；王齊麟則忍不住開心情緒，也彷彿對他們能能闖進金牌戰感到不可思議，也和李洋一樣秀出台灣國旗符號，驕傲地喊「我來自台灣」。

李洋和王齊麟目前確定為台灣羽球項目保底一面銀牌，羽球男雙金牌戰預定在7月31日晚間舉行。