美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓，30日與菲國國防部長羅倫沙納舉行會談，羅倫沙納當面宣布，菲律賓總統杜特蒂決定「全面恢復」關於在菲律賓部署美軍和軍事裝備的《訪問部隊協議》（VFA）。對於美國總統拜登推進與亞太地區盟邦強化關係，藉以牽制中國，這形同打了一劑強心針。

杜特蒂去年2月宣布終止美菲在23年前簽署的VFA，但至今已三度推遲廢止期限。羅倫沙納與奧斯汀共同會見媒體時表示，杜特蒂29日晚與奧斯汀會面後「決定召回或收回（給華府的）VFA終止信，因此VFA再次全面生效」。但羅倫沙納稱，不確定杜特蒂為何會改變心意。

奧斯汀在推特發文表示感謝，稱這一天突顯美菲同盟的重要性，並形容菲律賓是美國在亞洲歷史最悠久的同盟。他說，恢復VFA可為美菲兩國軍事活動提供確定性，可進行長遠部署及協調不同類型的軍演。

奧斯汀29日晚抵達馬尼拉後，到菲律賓總統府與杜特蒂進行會晤。杜特蒂辦公室30日發表聲明說，杜特蒂和奧斯汀一致認為，雙方可以透過加強溝通和合作來進一步鞏固聯盟關係，特別是在應對新冠疫情、打擊非法毒品等跨國犯罪活動、提高海洋領域意識，以及維護法治與貿易和投資領域等方面。

美菲為軍事同盟關係，1998年簽署的VFA規定美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。一旦終止協議，將會使美軍無法進入菲律賓，難以在南海對中國做出迅速回應。

杜特蒂一向被認為立場親中，但《美國之音》近日引據專家指出，儘管杜特蒂不斷向北京示好，卻未獲北京認同，加上兩國在南海島礁的爭議升高，杜特蒂將重新向美國靠攏。如今杜特蒂恢復VFA，恐怕又會激怒中國。