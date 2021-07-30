嘉義一名人夫發現，妻子竟背著他與越南籍的阿土（化名）外遇，兩人前後共發生6次性關係，人夫不甘被扣綠帽，憤而向阿土求償精神撫慰金。嘉義地院審理後，判要賠40萬。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子於2013年間結婚，而一名已婚的阿土為非法居留在台灣的越籍男子，卻明知妻子已有家室，竟前後與妻子發生共計6次的性行為，讓他難以接受，至法院提起告訴，向阿土求償100萬元精神撫慰金。

阿土則否認有與人妻發生性關係，要人夫拿出證據。對此，嘉義地院法官勘驗證詞，人妻證稱，有與阿土發生6次性關係，第一次是在嘉義，阮姓女子的家、第二次在高雄岡山，阮女朋友的家、第三次在嘉義，阿土哥哥家、第四次在高雄的飯店、第五次在嘉義，阿土哥哥家、第六次則在嘉義，阿土的家。

徵信社證述，他受人夫的委託查了太太的外遇，有拍到其太太去家附近的汽車旅館，至於去找何人他不太清楚。法官認定，人妻有去旅館並非虛構，且透過照片可見，阿土有親吻人妻的臉頰，採信人妻稱有與阿土發生關係的說法。

嘉義地院認定，阿土的行為已破壞了人夫與妻子的婚姻圓滿，侵害了人夫的配偶權，且造成人夫精神上承受相當大的痛苦，參酌經濟能力等，判要賠40萬元精神撫慰金為合理。可上訴。