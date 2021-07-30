情侶如果穩固的感情很容易生變！一名看不過親姊姊作為的男網友發文表示，姊姊花了3年終於考上教師證，還沒考上之前，都是男朋友在養她，沒想到考上之後秒劈腿，原因竟然是嫌棄男朋友月薪只有4萬元，還說：「我不想跟窮人在一起」。

這名男網友在「Dcard」發文指出，姊姊24歲研究所畢業後，一直沒正式工作，直到27歲那年才考上合格教師證照，在她準備考試3年期間，每個月當家教只賺1.5萬到2萬，其他時間都在念書，男友不僅負擔1.5萬房租，吃飯也是男友付錢，姊姊根本都是男友在養。

原PO說，姊姊的男友快30歲了，職業只是個普通技術員，薪資根本不到50K，姊姊竟然說，同事的老公月入都10萬「我不想跟窮人在一起」，以後在學校也會被同事笑：「怎麼跟那麼窮的人在一起」，而且同事男友都會送包包、手機，還會開車接送，自己男友不但沒車，也只是私立理工科畢業，但同事男友大多是國立大學學歷，職業不是工程師就是醫生，最差的也是老師。

原PO看到姊姊考上教師就劈腿不禁感慨表示，自己的女友最近換了公司，薪水多了1萬多元，兩人薪資差不多，讓他擔心問網友：「是不是女生都會暗地比較男友的社經地位呢？」此貼文引來網友飆罵原PO的姊姊，認為根本是渣女，浪費男友的青春。不過也有人表示，姊姊想要收入條件好一點的對象也沒錯，價值觀也不同，旁人不應予以置評。