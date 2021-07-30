生命靈數是每個人出生時自帶的一組特殊且獨特的數字，透過這組數字除了能洞悉你的優勢、性格，還能利用生命靈數特性，發揮自己的個人特質，幫助你擁有更順利、更美滿的人生。本周沈嶸老師就要教大家如何利用你的主命數，讓你贏得好人緣，成為人見人愛的萬人迷。

命數1：

人際分析：1號人善於展現自身的才華和能力，你們的人際優勢常來自於大家心底對你們的認可、信任和尊敬，也因此你們的人緣好壞也往往跟才能突顯的程度有關，才華越耀眼的1號人，通常人際不會太差，但也因為你們太在乎事情的成敗，有時會太過強勢或過於堅持己見，而不小心傷害到了別人，你們對人的看法也較為主觀，通常你們對人有既定印象之後就難以抹除，雖然你們沒有太多可怕的心機，但也比較不容易體諒別人，你們常會不自覺選擇優先照顧自己，再去考量他人的需求，其實只是你們沒想那麼多而已，但也難免會讓人覺得你們自私。

沈嶸老師的「人緣心法」：我常提醒徒兒：「人緣好就是一種能力。」所以並不存在因為老闆偏心誰所以才重用誰的問題，「別人討厭你就處處不成，別人喜歡你就處處成。」1號人常能靠著自身累積的實力逐漸提升地位，但若人緣不好很快會被換下來。建議你們說話時要再委婉一點，充分展現親和力，並時時保持謙卑，將榮耀歸予團隊，自然地位長久，處處吃得開。

生命靈數計算指引。

命數2：

人際分析：2號人往往是1-9號人中最善於處理人際關係的一群人，你們幾乎不缺人緣桃花，你們分析能力強，能夠保持客觀的角度看待他人，也能夠包容各式各樣的人，同理他人內心的感受，所以大家都覺得跟你們相處起來輕鬆自在，你們是許多人眼中的良師益友，大家都喜歡找你們傾訴。正因為你們對他人有過多的體諒和理解，有時反而容易忽略自己的感受，你們將心事藏得很深，不知該如何說出來。雖然你們在人際相處上擁有過人的聰慧，但處理自己的問題時卻常被自身的聰明所誤。唯有放下內心的顧慮，你們才能在人群中得到真正的輕鬆快樂。

沈嶸老師的「人緣心法」：自從發願每月捐十萬做公益後，我的生活變得更加豐盛快樂，為何有些發心向善的人內心還是沒有得到快樂？其實真正的「發心向善」是從自己的心開始做起，放下防備、壓抑和逃避的心念，內心越單純的人，越能獲得財富、感情和健康等福氣，這也是我想勉勵2號人的話，當你們越單純，幸福就不會離你們太遠。

命數3：

人際分析：通常在社交場合第一時間讓人眼睛一亮的都是3號人，你們容易相處、善於溝通，常是人群中的開心果，或是有主見、有品味的交際花，你非常樂於用你的創意幫助身邊遇到困難的人，身邊的人也很容易被你的友善所感染。雖然你們人緣不錯，但你們也常為了彰顯自己的「專業形象」，而有些過於誇張的言語表現，如：過於嚴肅、過於滔滔不絕等，但其實你們也沒有其它意圖，只是想法比較直接，不太懂得如何用拐彎抹角的方式達到目的，要注意過猶不及，其實只要大方展現自己，就能為你們累積不少的好感。

沈嶸老師的「人緣心法」：因為你們隨機應變、八面玲瓏的特性，常常會在某個時間點跟某群人特別要好，過段時間又特別親近另一群人，惹得原本跟你很要好的人對你非常不滿，雖然你只是因為喜歡變動，沒有任何惡意，但這樣確實讓人感受不到你們待人的誠意，最後反而會讓身邊的貴人減少。朋友在精不在多，只專注跟重要的貴人打好關係，讓人感受到你們的真誠，你們的名聲才會因人緣而受惠。

命數4：

人際分析：4號人的個性穩定、務實，往往是同事、朋友眼中值得信賴的人，並且你們很遵守團體的規則及和諧，具有高度的忠誠，不會隨意搞破壞、惹麻煩，朋友或主管交託給你們的任務，幾乎都是使命必達，全力以赴的去完成，所以大家往往會將艱難的事務交辦給你們。不過4號人其實不擅長與不熟的人相處，你們不知道該用什麼面貌跟陌生人交談，所以會慣用一種語氣和模式跟人溝通，如：過度熱心、熱愛分享等，結果反而讓人誤以為你們很虛偽，你們心中也覺得很委屈；但只要相處一段時間，你們跟對方有一定的熟悉度之後，就能夠自在的展現最真實的自己，讓人看到你們可愛的一面。

沈嶸老師的「人緣心法」：之所以有人會對4號人有意見，是因為別人很難弄清楚你們在想什麼，覺得跟你們在一起好像無形中有一道牆，其實不管面對的人是誰，只要平常心就好，剩下的就靠「創造你的個人價值」來補足，擁有別人不會的的技術，在熟識的團體中慢慢累積口碑，當大家都必須敬你三分時，就不須在人際上花太多心思。

命數5：

人際分析：5號人自由的天性，讓你們在人際處事的風格也相當自由、不拘小節，只願聽從自己的意志行事，但你們很願意為了朋友兩肋插刀、行俠仗義，也因為你們不畏懼挑戰新事物，所以常能帶領大家往未知的領域前進，培養一批具有革命情感的好友。不過你們太習慣以自己的方式來表達友善，而你們對越不熟的人，表現得反而會更加親切，往往為了表現出友好的一面使出十八般武藝，大概也是因為這樣，熟知你們另一面的人會覺得你們太過花俏。另外，你們內心的情緒波動較大，有時會忽然變了一張臉，讓人模不著頭緒，不明白究竟是哪裡讓你們感到不開心。

沈嶸老師的「人緣心法」：5號人常是群體中的開創者，有時你們不是很能理解別人制定的規則或習慣，而讓你們感到不自在、不開心，別人也不知道究竟是哪裡冒犯了你們。其實你們只需要加強「知道每個人需要什麼的能力」，適度的配合他人的習慣，就能更好的融入群體，你們的想法才會更被大家所接納，大家也會更願意配合你們的做法。

命數6：

人際分析：6號人大多都很平易近人，常常是團體中凝聚大家情感的角色，你們習慣付出，加上體貼、細膩的天性，讓你們身邊的人都能得到很好的照顧。你們對於人際關係相當重視，會付出許多心思和感情在越親近的人身上，對熟人關心嘮叨，有時甚至有點過度付出、干涉他人的生活，讓人內心感到有壓力；而你們對不熟的人則過於謙虛客套。建議6號人與人相處時要試著放手，其實每個人都有他們應該經歷的道路，你們不需要為所有的人負責，適時的「袖手旁觀」，必要時再出手相助，你們在人際關係中才會更加舒服自在，你們的付出也才會被視為珍貴的情誼，而被人好好的珍惜。

沈嶸老師的「人緣心法」：6號人的人際壓力其實並不是來自計較付出的得失，而是因為你們總是期待自己的付出能被理解、被珍惜，其實你們的身邊早有一群真正喜歡你、願意主動回應你們付出的人，你們只需要放輕鬆就好，當你們什麼都不思考、自在與人交流的時候，你們真實的心意會更容易被別人接收到，就會有更多人理解你們，與你們一起攜手走下去。

數字7：

人際分析：7號人天生不喜歡讓自己暴露在未知的狀態中，當你們處在一個比較不熟悉的群體裡，你們往往不會先表現得很熱絡，會先觀察所有的人事物，想好要用什麼態度交流才出手。一旦處在讓你們感到自在的地方，就會變得很健談，勇於發表自己的看法，很多人會被你們的理性和絕佳的辦事能力所吸引，但你們有時也會不小心嘴上不饒人。而對於交友，你們的觀念是「朋友在精不在多」，凡是跟你們合得來的人，往往都是可靠又值得信任的人，但不熟的人就會覺得你們難以接近，你們本身也不善於表達親密，有時會讓人覺得你們很有距離感。

沈嶸老師的「人緣心法」：這裡我想將我常教導徒兒的一段話送給7號人：「話要少，心要靜，閒事莫管莫問，話多的人愈容易有疏失。」察言觀色固然重要，但其實很多時候不需要在心中有太多的猜疑，心靜自然感受得到他人的能量，真心跟假意一秒就能知道，所以在陌生的環境裡放輕鬆，在熟悉的環境裡傳達正面的思想，你們就會變得聰明又討人喜愛。

命數8：

人際分析：8號人在對待人的態度上有明顯的差別，你們對重要的人或能幫助你們的人表現得格外在乎，而對你們的生活沒有影響的人，你們也不會太放在心上，會習慣性的表現客氣、客套的一面，所以能與你們交心的人往往來自家庭、事業上的「合作夥伴」，例如：丈夫、妻子、得力助手、同事、上司等，你們會有非常強的革命情感。但也正因為你們在人際關係上的「差別待遇」，你們能收穫的知心朋友並不是很多，多半都是有利益上的往來。但相對地也有顯而易見的好處，就是當你們需要幫助的時候，你們身邊總是有能幫得上忙的人出現。

沈嶸老師的「人緣心法」：宇宙的法則非常神奇，「真心對待他人的人，往往能接引更多的財富。」這是我親身驗證後的真理。一旦心生計較、盤算，即使資產有數千萬，進財的速度也會開始變慢。況且風水輪流轉，有些人現在看似對你們沒有幫助，但在未來也可能站上高位。所以一開始對待任何人都要以誠相待，雖有親疏遠近，但對人的付出都必是出自真心，這樣財富必會來到你們的身邊。

命數9：

人際分析：9號人常是人群中看起來最單純無害的人，加上你們樂於助人的天性，也很懂得社交的藝術，很多曾受你們幫助的人都會感念你們的好，所以你們的人緣大多都很不錯，跟各種不同性格的人也都能打成一片。你們非常了解自己要什麼，知道自己需要什麼朋友，誰是真正適合自己的人，但你們對不想深交的人也不會表現明顯的厭惡，面對各種人事物幾乎都能淡然處之，不喜歡太複雜的相處，許多事情笑一笑、氣一氣就過了，也正因如此，你們深藏不露，鮮少表現出自己內心的想法。

沈嶸老師的「人緣心法」：9號人其實很需要「被人需要」的的感覺，忙前忙後的穿梭在人群之中，久而久之就會忘記自己為了什麼而忙。對我而言，一切的都是你「選擇成為什麼」的聲明，先選擇自己的核心價值，並且對這樣選擇心生歡喜，就像我選擇成為善人，正是這樣的善願，才有了「每月公益十萬」的行動。你們也要有所選擇，將你們的價值交到自己的手上，就能活出更好版本的自己。