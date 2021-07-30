美國商務部周五(30日)公布6月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增4%，顯示經濟重啟、需求暴增下，物價上升仍難以壓抑，至於美國聯準會(Fed)的通膨指標，6月核心PCE年增3.5%，續寫30年最快增長速度，但月增0.4%，則是低於市場預期與前值。美股周五開盤下跌71.27點、以35013.26點開出，那斯達克指數跌百點，美國電商巨頭亞馬遜重挫近8%。

截至台灣時間30日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌29.16點或0.083%、暫報35055.37點；標普500指數下跌21.09點或0.48%、暫報4398.06點；那斯達克指數下跌135.83點或0.92%、暫報14642.44點；費城半導體指數下跌1.78點或0.053%、暫報3331.47點。

5大科技巨頭股價均下挫，亞馬遜上季財報以及財測均不如預期，加上歐盟對亞馬遜祭出7.46億歐元(8.87 億美元)罰款，認為該公司對於隱私權有侵犯行為，導致亞馬遜股價大跌近8%，拖累標普500指數表現，但月線仍有機會創下連6揚紀錄；電動車大廠特斯拉股價下跌1.04%、暫報670.34美元；台積電ADR股價轉漲0.043%、暫報116.20美元；聯電ADR股價上漲1.96%、暫報10.39美元。

美國第二季GDP按年率計算增長 6.5%，遠低於市場預期 8.4%；與此同時，最新的上週初領失業金人數也高於預期，但Fed主席鮑爾仍堅稱，儘管經濟數據都有明顯表現，但是離回到疫情前的水準仍有一段很長的路要走，在此之前Fed會維持寬鬆政策以及每月1200億美元的購債計畫。