在關注東京奧運的同時，美國職棒大聯盟和美國職籃的消息同樣精彩，目前美國職棒下半季正火熱開打中，而美國職籃則是進入休賽期，但來到最引人注目的交易環節，離球季結束才沒多久，幾支球隊就出手進行了交易，其中去年NBA總冠軍湖人就是其中一個，他們超乎外界預期，很早就開始進行人員更動。

今天早上湖人引爆了一場天搖地動的交易，他們用波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)，以及今年的1支22順位首輪籤、還有未來的兩支次輪籤，換得巫師「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)。

這麼一來湖人就組建了超級三巨頭，分別是詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)以及韋斯布魯克，就帳面上看起來非常強大，足以問鼎總冠軍，不過並不是所有人都看好這筆豪賭式交易，《ESPN》作者裴頓(Kevin Pelton)就給予差評，給了湖人D級評分。

Trade grades for the Lakers' deal adding Russell Westbrook: https://t.co/bLGIiHat3y (ESPN+) — Kevin Pelton (@kpelton) July 30 2021

而裴頓不看好的原因有幾個，首先是韋斯布魯克已經年滿33歲，上季例行賽三分命中率僅31.5%、季後賽25%，且湖人送出多位替補球員，導致他們本來就不好的外線能力變得更慘淡，上季庫茲馬能貢獻137顆三分、波普則為120顆。由此可見大大降低了湖人的板凳深度和外線能力。

不過反倒在巫師這邊獲得裴頓A級的評價，因為他們送走韋斯布魯克清出巨大薪資空間，更得到庫茲馬、哈瑞爾、波普，同時拿到一枚今年首輪籤，除了補強陣容深度，還為2021-22賽季清出超過600萬美元薪資空間，以後有更多籌碼去運用，況且巫師本季在有韋斯布魯克的情況下，季後賽首輪仍被淘汰出局。

韋斯布魯克雖然擁有全面的能力，但不少人認為他的持球比重太高，跟隊上老大詹姆斯屬於同樣類型的球員，畢竟球只有一顆，比賽時要讓誰來掌控全隊局面，這實在是一個不小的問題，而詹姆斯目前也高齡36歲，明年還剩下多少油誰也不知道，加上戴維斯易受傷的體質，湖人這組看似豪華的三巨頭真的有如此強大嗎？