泰國疫情嚴重，30日單日通報新增逾17000人確診。泰國政府時頒布新規定，箝制網路言論，禁止民眾或媒體在網路上傳會引起公眾恐懼或造成國家不安的錯誤訊息，此措施在泰國引起極大爭議。

泰國目前因為疫情實施緊急狀態，因此這項規定不須經過國會通過，公告後立即生效。

另外，為防止疫情擴散至渡假勝地普吉島，普吉島自3日起封島2周，但配合本月初「沙盒計畫」入境的外國遊客不受影響。

在首都曼谷，當局為200多間寺廟的僧侶和員工注射疫苗，他們均曾照顧患者，或為染疫死亡人士免費提供殯葬服務。

泰國目前約僅5.6％人口完成疫苗注射。

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