美食外送崛起，但不少外送員最怕碰到的就是奧客。有網友提醒，近日台中出現一名「檳榔500哥」，都會要求外送員順路幫買檳榔，允諾會給小費，但最後小費只給15元，被網友罵翻「簡直不要臉」。

網友在臉書《爆怨2公社》PO文，表示台中最近有個檳榔500哥，每次點外送，都會私訊外送員要求幫忙買500元檳榔，還指定店家，瘋狂洗版，若外送員沒有在1分鐘回應，就會遭酸言酸語伺候，外送員若拒絕，還會被威脅要客訴，不少外送員因此吃虧。

離譜的是，有熱心外送員答應要求後，又被這名奧客改到3.5公里之外的地址，外送員不滿拒絕送餐後，反被嗆「有夠沒禮貌」、「外送就這麼囂張哦」、「我檢舉了你也不用送了」、「我原本要給小費15元的，現在不給了」。

不少網友看完後火大怒嗆：「15元好意思囂張」、「我拜託外送員幫買檳榔都給小費至少100」、「才給15就以為自己是大爺」、「這不就開賓士C300加油加300一樣的概念嗎」、「哪來的臉皮」、「15元小費建議去吃X」、「這種要求一開始根本就不該答應，寵壞客人只會害到其他外送員」。

由於對話中曾出現「幫我老公買檳榔」，不少人也懷疑這名「500哥」其實是女性，要求原PO公布姓名，起底這名奧客。