7月27日起全台降二級警戒，各地方政府也表態將逐步開放餐廳內用，宜蘭縣將於8月3日起解除禁內用規定，北市府今（30日）也坦言將視疫情發展，最快下周二（3日）開放餐飲業內用。對此，毒理專家招名威也樂觀其成，認為目前確診趨勢已完全符合開放內用條件，但仍有一些事情需要注意，希望全民能繼續配合防疫，好好珍惜二個月以來開放內用的機會。

台北市最快下周二開放餐廳內用，招名威於臉書表示，自己保持審慎樂觀的想法，畢竟確診人數現在都不高了。綜觀目前疫情，Rt值已經趨近於0.6，且連續幾天全台確診數都是20例上下，沒有太大的變動，雙北新增個案介於5-10人之間，且確診者多在已匡列的範圍內，不明感染源少於2人，完全符合開放餐廳內用的條件。

不過，招名威指出，若要開放餐廳內用，仍存在諸多限制。以桃園為例，單一隔間室內不能超過50人，內用餐點須以個人餐為主，不能和人共食；內用同行的人就算坐同桌也要間隔1.5公尺，同桌之間設有隔板，用餐須採梅花座。招名威解釋，「意思就是，你在吃東西的時候根本就看不到你的朋友，你還是孤單一人唷！」就算能坐同桌用餐，但彼此要聊天都很難。

雙北擬下周二（3日）開放餐廳內用，30日店家趁著空擋準備著餐廳內用的壓克力隔板等防疫措施。（鄧博仁攝）

招名威接著指出，不只顧客麻煩，其實餐廳也很麻煩。店家的基本防疫措施不能少，店員仍須戴口罩、戴防護面罩、勤洗口消毒等，有些餐廳為避免與人接觸，不敢收現金、信用卡，只接受行動支付，把自己搞得很辛苦。只要有顧客或員工確診，餐廳還要被暫停營業3天清消，並且在接下來的11天暫停開放內用，「壓力真的很大。」

然而，招名威擔心，若餐廳門口有長長的排隊人龍，「會不會又是另一個群聚的開始呢？」他認為，若大家都戴好口罩，應該是不至於，但最好還是維持每人2.25平方公尺的社交面積，以降低染疫風險。因此，不管是餐廳員工或顧客，仍須多加留意。

「我們花了超過兩個月，從地獄再回到接近天堂的地方」。最後招名威坦言，從三級到降二級，大家都很努力，特別是後期的防疫措施奏效，大幅提升疫調的精準度，能有現在成果真的實來不易。呼籲大家一定要好好珍惜這個第二次機會，「別再因為自己的私慾而再葬送了全台灣自由呼吸的權利。 」