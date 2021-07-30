近期發生法務部調查局人員利用職務上機會，勾結黑幫掉包毒品牟利等案，行政院長蘇貞昌今主持治安會報時表示，此類違法亂紀案件天理難容，指示各部會需落實監督與人員輪調等制度，防杜弊端。有關打擊黑道幫派犯罪部分，蘇貞昌說，黑道幫派應嚴予懲處，阻斷其金流並找出幕後首惡，同時應修法加強執法，以維護社會治安。

蘇貞昌表示，疫情期間，相關執法人員除維護治安外，也協助防疫工作，包括邊境入境管制、隔離處所維安、疫調追蹤等；對於打擊黑道、毒品防治也有所斬獲，對此表示肯定及感謝。

近期發生法務部調查局人員利用職務之便，勾結黑幫掉包毒品牟利、交通部航港局人員利用職權核發2千多張假遊艇駕照、勞動部勞動基金組長收賄炒股案等違法亂紀案件，蘇貞昌認為，天理難容，各單位應引以為戒，請首長與主管對於同仁日常生活情狀，應特別嚴予監督、考核，並落實人員輪調等制度。

蘇貞昌舉例，政府設有出納與主計人員，即為監督制衡，但更須首長監督、制度輪調、人員交替，才不會日久玩生。有關金錢、執照、毒品扣押、沒入、送驗、保管到銷毀等程序，請各該主管機關以此案例為鑑，記取教訓，儘快矯正與檢討相關制度，並做好稽核制度。

針對內政部警政署「打擊黑道幫派犯罪因應策略」報告，蘇貞昌聽取後表示，行政院召開治安會報，協調各部會相關配合執行事項，應針對問題對症下藥，提出有效解方，他一向劍及履及，有做好治安的決心，例如為鐵路警察採購電擊槍或為國道警察配置緩撞車等，執法同仁若有類似需求，他都全力支持。

蘇貞昌進一步提到，對於酒店、舞廳聚眾滋事，已請政院委員羅秉成督導法務部修改《刑法》，而非依「社會秩序維護法」偵辦此類案件；另針對使用改造槍及制式槍枝的刑度不同，也立即修法改善。

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