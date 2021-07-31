以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天接種第3劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗，為以色列對60歲以上民眾追加疫苗的行動揭開序幕。
赫佐格在拉馬甘市（Ramat Gan）一家醫院打完疫苗後說，「我們已展開追加接種作業」，好讓以色列人民的生活盡快恢復「正常」。
以色列的疫苗施打作業進行迅速，因此在6月解除了許多公眾集會的限制，但因為染疫人數飆升，當局再度強制要求民眾在密閉公共場所戴上口罩。
由於對Delta變異病毒快速傳播的擔憂更甚，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）昨天宣布，8月1日起將對60歲以上民眾施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。
49歲的班奈特陪同赫佐格到醫院接種疫苗時表示：「以色列在為60歲以上民眾施打第3劑疫苗方面，是個先驅。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100730
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