台灣19歲跆拳道女將羅嘉翎25日在東奧女子57公斤級拿下銅牌，曾被封為「台灣戰神」的朱木炎再度重回民眾的記憶，朱木炎在2004年雅典奧運奪得金牌，2008年北京奧運，朱木炎再拿下銅牌。事隔多年，朱木炎接受專訪時表示，回歸平淡之後，他不可能丟下別人對他的看法，因為他就是一個曾經得過金牌的人，所以就要去接受、去做普通人做的事情。

朱木炎30日接受《蔡詩萍嗆新聞》專訪，主持人蔡詩萍問說，這麼多年來，慢慢從舞台上退下來，對曾在第一線運動場的人來說，最困難的是怎樣回到一個很平淡的生活，這會很難嗎？朱木炎表示，對他來說很難，其實他已經習慣那種運動的生活，因此在退役之後，他還是喜歡從事一些冒險性的活動，比如登山、跑步、衝浪、腳踏車，這些都是他退役後積極參與的運動，而這些也是他以前沒有辦法參與的運動。

朱木炎接著表示，其實他們很困難的地方，就是要怎麼放下「偶包」，比如他有時只想穿個拖鞋，去家裡附近買買東西，但他自己都會覺得好像不太好；而現在大家慢慢對你已經沒什麼印象之後，就可能會慢慢回歸平淡，他還是願意放下，想要過怎樣的生活，自己必須要很清楚，然後不再受外界的影響。當然也不能太過糜爛，因這會影響形象，所以就是忠於自己、專心做好自己的事情，自然而然地就會融入。雖然不可能丟下人家對你的看法，因為你就是一個曾經得過金牌的人，所以就要去接受、去做普通人做的事情。