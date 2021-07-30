印度中產階級擁抱科技產品，加上中國加大對科技巨頭的監管力度，印度新創科技公司成為海外投資人的新寵，南亞最大經濟體因而掀起募資狂潮，今年公私募股權交易吸金300億美元創歷史紀錄。

瞄準印度廣大中產階級手持低價智慧手機也會上網，全球投資人一窩蜂將資金砸向印度網路平台，讓該國的科技獨角獸（估值超過10億美元的新創公司）趁勢壯大。

此外分析師說，中國政府加強監管科技公司，也促使部分海外投資人琵琶別抱，轉投入全球第2大人口國印度的懷抱。

印度經濟復甦面臨新冠變種病毒的威脅，近幾個月呈現疲軟，即便如此企業募資熱度不減，涵蓋電商平台及美食外送app營運商。

根據資本市場研究公司PitchBook數據，今年迄今印度私募股權交易募得220億美元，可望打破去年所創的370億美元紀錄。

另外據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，印度企業今年上半募得的資金中，來自外資的有132.1億美元，遠高於去年同期的49.9億美元創歷來之最。

路孚特數據也顯示，今年以來印度企業透過43件首次公開募股（IPO），募得54億美元，與去年同期的12.4億美元相比明顯暴增，也締造有史以來最忙碌的IPO時期。

根據路孚特資料，今年上半印度IPO的擴張速度，是亞洲（包含日本）地區的2倍。同時間亞洲募資金額716億美元，高於去年同期的310.8億美元。

近期在印度造成轟動的IPO案，非上周正式掛牌的美食外送公司Zomato莫屬，成功募資13億美元，自公開上市後股價飆漲近66％。

印度今年接下來備受矚目的IPO案，包括印度數位支付獨角獸Paytm，目標募資22億美元，Paytm幕後大股東包括中國金融科技巨頭螞蟻金服、日本軟體銀行。