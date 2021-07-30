市場調查機構IDC表示，第二季全球智慧型手機市場延續反彈力道，出貨量年增率達13.2％，略高於IDC預測的12.5％，第二季出貨量為3.13億支，不過中國手機市場因為缺乏具吸引力的旗艦產品，第二季出貨量低於預期，而且華為出貨量持續下滑，導致中國市場出貨量與去年同期相比下降10％。

IDC表示，智慧型手機市場相對幸運，沒有像汽車、PC和顯示器產業那樣遇到嚴重的缺貨，雖然疫情還在，不過世界各地的消費者對於智慧型手機的需求沒有降低，在價格下滑下，5G手機出貨量也持續上升。

隨著華為出貨量下滑、LG宣布退出智慧型手機業務，IDC表示，全球智慧型手機品牌市占率出現洗牌，其中，小米在第二季首次升擠下蘋果、躋身亞軍，並將蘋果排名推至第三，在華為實力最強的中國、和LG實力最強的美國，手機品牌搶佔市占率的機會不同，受惠於LG退場，摩托羅拉、TCL和一加的在美國的出貨量年增率都繳出超越過去水準的成績單，而小米、OPPO、vivo和蘋果則繼續從華為在中國市場的快速衰退中獲益。

IDC表示，華為在中國高階市場市佔曾經相當高，但由於大幅衰退，蘋果已經是中國高階智慧型手機市場的最佳選擇，今年第一季蘋果已經在中國800美元以上價位帶市佔率高達72％，而華為則下降到24％，另外，所有在海外市場打拚的中國品牌，在海外市場的市佔率都高速成長，小米第二季出貨量創歷史新高，年增率達86.6％，另一個新星則是realme，realme在智慧型手機前10名中成長最快，年增率高達149％，四分之三以上的銷量來自海外市場，隨著所有中國品牌積極進入歐洲、拉丁美洲、中東和非洲，對於三星和其他品牌來說，競爭只會日益激烈。