俄羅斯新發表的蘇愷新型5代戰機「將軍」(Checkmate) 引發的關注持續發酵，尤其是中印關係持續緊張之際，印媒也引述軍方消息稱，印度考慮購入蘇愷將軍戰機，其售價遠低於美製F-35戰機，更可以用來對抗中國國產的殲-20。

據《新浪網》引述《印度國防新聞》稱，俄羅斯輕型5代戰機「將軍」很可能具備先進的隱形能力，但其售價將遠低於美國的 F-35。目前印度空軍沒有戰機能與殲-20匹敵。因此軍方分析人士稱，印度對於購買新亮相的俄羅斯隱形戰機有高度興趣，打算用來部署邊界上應對中國的5代戰機殲-20。

俄羅斯將軍戰機有著明顯的價格優勢，每架的成本將只有2500萬至3000萬美元。（圖／路透）

報導說，將軍戰機製造商蘇愷公司強調該機優異的隱形能力和相對較低的成本，這已經成為將軍戰機在國際市場上的主要賣點。儘管該機所用的技術細節尚未公開，但有航空專家認為，從空氣動力學上看，將軍戰機的隱形能力「明顯要比俄羅斯第一款5代機蘇-57更好」。

將軍戰機將在2023年進行首飛，並於2026年開始交付。該機採用單引擎設計，採用三角翼和傾斜雙垂直尾翼佈局，並取消了水平尾翼。它裝備了推力向量發動機以及至少3個內部武器彈艙，最高速度2馬赫，航程為3000 公里，有效載荷為 7.4 噸。

印度軍方人士表示，印度對於購買新亮相的俄羅斯隱形戰機有高度興趣，打算部署中印邊界上應對中國的5代戰機殲-20。（圖／路透）

報導指出，若與價格至少1億美元的F-35相比，俄羅斯將軍戰機有著明顯的價格優勢。俄羅斯官員表示，將軍戰機每架的成本將只有2500萬至3000萬美元，相比之下，Su-35的成本可能超過8000萬美元。

這種較低的售價對中東、亞太和拉丁美洲國家都具有較大的吸引力，防務專家認為，將軍戰機最有可能的買家是印度，因為該國一直都是俄羅斯武器的主要用戶，而且隱形戰機的出口與其他敏感的尖端武器一樣， 會有許多政治因素考量。

印度曾考慮購買F-35進行討論，但始終未完成交易。去年與中國發生邊境衝突後，印度很渴望能獲得5代戰機，因為大陸5代戰機殲-20已經部署到前線機場，但印度能做出的最佳選擇只有部署法國製造的飆風戰機。現在將軍戰機將為印度提供一個很好的廉價5代機的選擇。