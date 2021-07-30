台灣羽球天后戴資穎今（30日）在東京奧運8強賽對上泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），歷經一番苦戰，終於贏得最後勝利，晉級4強賽，令依瑟儂難過哭倒在教練懷中。在收拾好心情後，依瑟儂也在IG發文感謝球迷支持，底下更是湧入台灣網友滿滿打氣聲，以中、英文狂讚她真的很棒了！

與戴資穎同樣被自己家鄉封為天才少女的依瑟儂，今日無緣晉級四強，在賽後忍不住流下難過淚水，哭倒在教練懷中的模樣，更是令台灣網友心疼，在網路論壇引發討論。

稍早依瑟儂也在IG發文，表示沒什麼好解釋的，非常謝謝所有球迷支持，還有熱情幫她留言加油的網友們，相約3年後巴黎奧運見！依瑟儂這篇PO文發出沒多久，底下立刻湧入大批台灣網友留言為她喝采與致敬，「妳很棒了」、「妳真的很棒，謝謝妳們帶了這麽精彩的比賽，妳也是我們心中的球后」、「依瑟儂今天打得真的很棒。最後我看到她哭的那幕也跟著哭了，真的是非常好看的比賽，兩位選手都辛苦了，希望下次有機會再看到依瑟儂的好比賽」。

戴資穎賽後受訪，展現運動員風度，大讚依瑟儂球很犀利，出手有很多變化，球更是比自己來的有殺傷力。面對明日4強賽中的對手印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），戴資穎則表示要必須保持耐性，跟對方打每顆球。