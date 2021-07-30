美國聯邦檢察官29日宣布，電動卡車製造商Nikola Corp創辦人米爾頓（Trevor Milton）被控詐欺，向投資人謊稱Nikola已達到技術性突破，藉此炒高公司股價。

美國紐約南區聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）表示:「基本上，這起案件再單純不過: 米爾頓為了讓自家股票變得搶手不惜說謊。」

39歲的米爾頓聲稱，他創辦的Nikola成功製作出電動卡車及皮卡車的工作原型（working prototypes），會徹底顛覆這個產業，但事實上他什麼也沒做出來。

美國司法部針對Nikola這家新創公司涉嫌詐欺開啟調查後，身兼創辦人和執行長的米爾頓已於去年9月主動請辭下台。

檢方透露，米爾頓周四在曼哈頓遭到羈押，之後以1億美元交保。米爾頓的律師穆凱西（Marc Mukasey）透過電郵指出:「米爾頓是清白的，他在有缺失且不完整的調查後遭到不當指控，審理過後他會被判無罪。」

Nikola的聲明則說，被起訴的是米爾頓本人而非公司，他自去年起就未參與公司營運。

檢方在起訴書中指出，米爾頓多年來過度誇大公司的技術發展，聲稱已打造出電動卡車Nikola One及皮卡車的工作原型。

但其實這些未公開的原型根本無法運作，Nikola公開展示的氫能卡車，並非靠氫燃料電池發動，而是隱藏起來的牆上電源插座。

檢方指控米爾頓一再公開宣稱，做出來的氫能卡車原型能完全運作，還誇大Nikola接獲的預購數量。

去年6月，Nikola透過VectoIQ Acquisiton這家特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市。檢方表示，Nikola這家公司就是未採傳統IPO（首次公開募股）上市，米爾頓不受掛牌後的「靜默期」（quiet period）規定約束。