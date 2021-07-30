台北一名人妻發現丈夫趁著她出國時，偷偷帶小三在家約會，不滿正宮身分被侵犯，怒求償100萬元精神撫慰金。台北地院審理後，判小三、人夫要各賠20萬元為合理。可上訴。

判決書指出，正宮主張與丈夫於2013年結婚，目前已離婚，而離婚前丈夫卻出軌女同事，兩人多次發生性關係，於2018年3月間單獨同遊日本，還於同年5月她出國時，小三帶著小孩前往她與丈夫的家中約會。

正宮控訴，丈夫與小三在通訊軟體LINE上以「老公」、「老婆」互稱，並多次互傳有關性交等親密的訊息，導致她在精神上承受巨大的痛苦，遂求償100萬元精神撫慰金。小三聲稱，她確實有與人夫發生感情，因此對正宮非常抱歉，惟否認有與人夫發生性關係。

台北地院法官認為，小三不爭執有發生婚外情，且人夫所出示的聲明書中自白，小三亦為人母，兩人經常互相給予打氣與心靈上的鼓勵，長時間的互動才不小心越線產生對她的感情寄託。

是否發生性關係部分，法官勘驗對話紀錄後認定，僅部分遣詞涉及男女色情，但並無兩人性行為的時間、地點的具體資訊，無法以此認定有發生關係，此外，正宮亦未提出證據佐證，因此不採信正宮說法。

法官依據社會通念判定，小三與人夫的行為已逾越正常男女社交行為，且小三也有配偶，理應謹遵交往界線，行為確實已破壞正宮的婚姻圓滿狀態，而人夫亦須平均分攤賠償金，考量經濟能力後，判人夫、小三要各賠正宮20萬元。可上訴。