台北股市去年疫情爆發時觸底強勢反彈，台積電受惠電子產品需求激增，股價勁揚，隨後鋼鐵、航運接棒漲勢，如今台積電於600元附近盤整，航運自高點大幅回落，有網友發問，他航運和台積電都被套在高點，目前哪個比較好解套；貼文曝光後，底下留言看了回應，「台積電盤幾年股利領一領就解套了」。

台股從去年觸底後，一路強勢走高，加權指數屢屢創下歷史新高，受惠電子需求攀升，權值股台積電股價上漲數倍，直到今年年初創下679元的歷史新高後，回落至600元區間盤整，隨即航運族群接棒漲勢，貨櫃三雄股價相繼創下新天價，然近期遭空方狙擊，股價自高點大幅滑落幾近腰斬。

1名網友在PTT上發文，近日見許多航運的獲利畢業文，發現似乎大家都在高點就出清了，但他的長榮、陽明則都還套在230元的高點，台積電也在670元，如今都離高點有段距離，想問哪個比較有機會能解套？

貼文一出後，許多網友毫不猶豫的投台積電，認為儘管台積電現在仍呈整理，但盤個幾年領股利，解套還是有機會，「GG（台積電）比較有可能」、「台積電可以無限攤平，海運你敢嗎」、「正常來說台積電比較可能，就算崩盤的話，還是台積電可能」、「存本，每次台積電大跌的時候就加買，盤久了就能解套了」。

貨櫃三雄近期遭空方轟炸，昨日上演大反攻，三雄尾盤齊攻漲停作收，今（30日）早長榮、萬海小漲開出，被列處置股的陽明則漲逾4%，隨後盤中賣壓出籠，尾盤由紅翻黑，萬海、陽明中場被打到跌停，分別以223.5元和117元作收，長榮跌逾8%，收在132元。