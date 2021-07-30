美東線領漲 基本運價破萬美元 23:012021/07/30 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃航運旺季帶動運價續創新高，據上海出口貨櫃運價指數（SCFI）30日資料，綜合指數達4196.24點、週漲幅2.3％，主要航線基本運價全面上漲，領漲的美東線一舉突破1萬美元，上漲217美元、達10067美元，歐洲線上漲268美元、來到7395美元。 美西線運價上漲2.4％、達5518美元；地中海線運價上漲0.4％、達6991美元。在高運價時代，貨櫃三雄受惠，第三季營運表現可期。 台股殺盤再起 新台幣終結連三升 晶圓二哥1個月前遭砍到40元 謝金河爆某外資背後企圖 #美東線 #領漲 #基本運價 #運價 #破萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨櫃三雄齊漲停 陽明加開船班 04:102021/07/30 財經焦點 史無前例的三位數 聯電目標價 高盛喊102.8元 04:102021/07/30 財經要聞 航運炒太兇爆多殺多 台股拉回千點整理 老謝揭下個起漲區 21:002021/07/30 財經 歐洲線 8月開盤漲幅擴大 04:102021/07/30 財經要聞 羅賓漢那斯達克掛牌 定價38美元 認購熱度不強 04:102021/07/30 全球財經 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 聯電、日月光逆勢拉半根漲停 外資大買87億 專家這樣說 18:392021/07/30 財經 台積電法說洩大魔王 散戶挖爆車電股賺一波 05:062021/07/30 財經 亞馬遜開盤挫8％ 那指開盤跌百點 美股月線有望連6揚 21:512021/07/30 財經 在地供應鏈發威！中國大陸Tesla Model 3 逆勢降價六萬五 14:282021/07/30 汽車情報-汽車新聞 航海王翻船、亞股走弱 台股尾盤急殺155點收17247點 13:372021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 英特爾4年大計變雙面刃 宣戰台積電恐有翻船危機？ - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 Delta變異株橫行 歐美靠這招撐經濟 台灣可借鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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