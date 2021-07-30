貨櫃航運旺季帶動運價續創新高，據上海出口貨櫃運價指數（SCFI）30日資料，綜合指數達4196.24點、週漲幅2.3％，主要航線基本運價全面上漲，領漲的美東線一舉突破1萬美元，上漲217美元、達10067美元，歐洲線上漲268美元、來到7395美元。

美西線運價上漲2.4％、達5518美元；地中海線運價上漲0.4％、達6991美元。在高運價時代，貨櫃三雄受惠，第三季營運表現可期。