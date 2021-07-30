（取自朱立倫臉書）

「桌球神童」林昀儒30日在東京奧運桌球男單銅牌戰面對德國名將奧恰洛夫，最後以11比13、11比9、11比6、4比11、11比4、13比15、7比11遭到奧恰洛夫逆轉擊敗，無緣搶到銅牌。朱立倫謝謝林昀儒，永遠忘不了小林同學發球的神情，「相信自己可以勝利、從未放棄的精神！」

前國民黨主席朱立倫今（30）日在臉書謝謝林昀儒，謝謝小林同學「讓我們因為桌球、因為你的奮戰而一起感動！」接連幾天的刺激精彩對決，讓全台灣的民眾都守在螢幕前，「為你緊張、為你歡呼！」

朱立倫表示，小林同學僅僅19歲的年紀，面對世界級的桌球大魔王們，卻展現超齡的沈著與穩健。網路的雜音也沒有阻止小林揮拍的決心！在每一球、每一拍、每一個眼神中，讓我們看見靈活、細膩與堅定。

朱立倫指出，小林同學背負著「天才」的稱號，卻付出比他人更多的努力與汗水；沈默、靦腆的性格，在內心燃燒著永不放棄的執著與信念，全世界都看見！

朱立倫說他個人也永遠忘不了那天纏鬥到第七局、10:8的最後那一刻，小林同學發球的神情，是與開局一樣地堅定，「相信自己可以勝利、從未放棄的精神。」

朱立倫最後謝謝小林同學，讓世界看見台灣，「也讓我們看見未來的世界球王在台灣！」