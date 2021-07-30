全國防疫警戒本週終於降為二級，超過兩個月的期間，不僅民眾的生活大受影響，各縣市首長也如坐針氈，一方面全力圍堵疫情擴散，一方面也要面對民眾對各項政策決定的質疑，但2個多月下來，民眾對於六都縣市長防疫表現滿意嗎？國民黨黨代表李明璇近日在高雄85大樓周邊做街頭民調，發現市長陳其邁滿意度高居第一，新北市長侯友宜第二。李明璇直言，侯友宜在高雄拿第二，讓她相當意外。

國民黨青年黨代表 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇30日在其主持廣播節目Youtube頻道，PO出高雄隨機街訪影片，訪問22位高雄民眾，「六都市長哪一位地方防疫指揮官，防疫做的最好？」，結果出爐以市長陳其邁表現最好，獲得12位市民肯定，拿下第一，侯友宜則是獲得7位民眾肯定，獲得第二，台北市長柯文哲則拿到3票，獲第三。桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲，則未有人選。

對於陳其邁獲得不少高雄市民支持，李明璇指出，有許多高雄市民對先前鳳山區某大樓有確診者，陳其邁鐵腕執行防疫清消，並將住戶載往防疫旅館隔離，「封樓事件」相當有感，認為這是很有魄力的舉動。

李明璇在節目中坦言，讓她感到意外的是，侯友宜市長能在高雄獲得這麼多支持度，和陳其邁相距不大，顯然侯市長防疫表現，大家有目共睹。