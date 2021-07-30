110年度大學指考在今天(30日)落幕，同時指考也將正式畫下句點，明年起將改為分科測驗。今天考完後，除了第一天物理外，就數第二天數甲討論議題最多，不少教師都覺得今年數甲偏易，但學生看到後崩潰，直呼光計算量就比學測麻煩，而且最終答案的數字醜到讓他們一直重算。

許多補教名師、升學專家都認為，今年數甲、數乙都相當簡單，各大學校錄取分數也因此將大幅提升，比去年高出10到20分左右，甚至第三類組的台大醫學系錄取分預估上升至453分，比去年高出10.75分。

但不少考生看見數甲簡單易寫說法後相當不認同，直言：「基本題比較多，但計算量非常大」、「非選題數字超噁心的」、「非選那數字害我一直懷疑人生…」、「非選一的向量醜 投影長度也好醜」、「投影點分母3」、「非選一數字有夠醜 演算三次感覺還是錯的」、「37/12超醜，以為我算錯，一直不敢寫上答案卷」、「學測還比較簡單，指考計算量太大了」、「覺得就是送分題送的很明顯這樣，可是手寫跟部分多選就是討債的」、「今年各科題目多冗長，實際在考場難度感大增，跟在家鍵盤解題落差很大」。

但也有人認為這次數學確實簡單許多：「今年除了物理其他都還好」、「跟107年差不多，這次考題正常多了」、「其實不難寫，但有些題目要用判斷，硬算會很痛苦，數字太醜」、「有幾題確實不好寫，但整體來說滿容易拿高分的」。